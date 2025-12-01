Presentan el proyecto Naucalpan 2077

Naucalpan, Mex.- Hoy en Naucalpan se trabaja pensando en la posteridad, en dignificar nuestras comunidades, al ejercer el recurso público con honestidad y conocimiento, tomando decisiones que impactan directamente a los habitantes, ese es el compromiso y la convicción de este gobierno, afirmó el presidente municipal Isaac Montoya Márquez, durante la presentación del proyecto Naucalpan 2077. Integrantes de la Fundación Naucalpan 2077 expusieron el diseño de una ciudad sostenible e inclusiva en la que las personas puedan desarrollarse de manera integral en un entorno de bienestar general a través del aprovechamiento y adaptación de los recursos y espacios con los que se cuentan.

Al respecto, el alcalde externó que el proyecto Naucalpan 2077, es una visión compartida de su gobierno, que se ha propuesto de la mano con la sociedad civil y la academia transformar realidades, además de velar por el interés de las grandes mayorías y mejorar la calidad de vida de las personas.

Esta asociación civil que reúne a más de 100 personas expertas provenientes de organizaciones locales, nacionales e internacionales, como ONU Hábitat, UNESCO, cámaras empresariales e instituciones educativas, comprometidas con el futuro de las ciudades, buscan transformar los espacios a través del urbanismo, la arquitectura y el diseño regenerativo para convertirlo en un municipio funcional.