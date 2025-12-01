Un nuevo boquete en la economía, por la reducción de las remesas de migrantes

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Justo en el día elegido por la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo para renovar su afirmación de que el país marcha muy bien, surgió una mala noticia que contraviene ese optimismo: disminuyeron las remesas enviadas por los migrantes que residen en los Estados Unidos.

En su mañanera de ayer, lunes, la mandataria aprovechó un comentario acerca del nuevo libro del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para reiterar su seguridad en la buena marcha de la República.

“Afortunadamente no estamos en ninguno de los tres supuestos que mencionó el presidente Andrés Manuel López Obrador” (que estuviera en riesgo la democracia, la soberanía o hubiera una amenaza de golpe de Estado), sostuvo la presidenta Claudia Sheinbaum, quien destacó que su gobierno tiene el respaldo mayoritario de la sociedad.

Al celebrar que ayer se cumplieron siete años de la llegada de su movimiento al poder, dijo que esto ha sido posible por los resultados que se han entregado con la reducción de la desigualdad, que hayan salido 13.5 millones de personas de la pobreza, los niveles de desempleo más bajos, 32 millones de personas que son beneficiarias de programas sociales, entre otros aspectos.

Además, aprovechó el momento para hacer propaganda a la concentración que preparan los gobiernos federal y estatales para el sábado venidero.

Al negar que se existan algunos de los riesgos advertidos por el expresidente López al anunciar su libro, Sheinbaum afirmó: “lo vemos todos los días, lo dicen las encuestas. El sábado va a ser un buen momento para mostrar la alegría del pueblo. Ahí nos vemos, siete años de transformación”.

Por el contrario, el Banco de México (Banxico) reportó que, durante los primeros diez meses del año, México recibió 51 mil 344 millones de dólares en remesas enviadas desde el extranjero, una caída de 5.1 por ciento respecto al mismo periodo de 2024. En octubre, ingresaron cinco mil 635 millones de dólares, lo que representa una reducción anual de 1.7 por ciento, aunque con un ligero repunte mensual de uno por ciento, según cifras ajustadas por estacionalidad.

Sin embargo, esta mejora respecto a septiembre no fue suficiente para revertir la caída general del año.

El número de operaciones también se redujo. En octubre se realizaron Más allá de las cifras, lo importante es el impacto de esas remesas en la economía nacional y, particularmente, el beneficio para las familias y las comunidades a donde llega el dinero de los migrantes.

En el ámbito nacional, las remesas son tan importantes que el ex presidente López, tan dado a las expresiones impactantes, no dudó en calificarlas de benditas.

La presidenta Sheinbaum que no es tan dada a utilizar comentarios rimbonbantes, no ha dejado de destacar el impacto benéfico del dinero procedentes del extranjero, que, en términos generales, representan la segunda fuente de divisas de México, por detrás de las exportaciones automotrices.

La presidenta Sheinbaum reconoció en particular el récord histórico de remesas en 2024, que alcanzó los $64,6 mil millones de dólares y destacó la contribución económica de los migrantes mexicanos, al señalar que son un pilar para la economía mexicana y que también contribuyen significativamente a la economía de Estados Unidos.

En particular, la jefa del Ejecutivo ha celebrado los avances fiscales para facilitar el envío de dinero, como la exención de impuestos a las transferencias electrónicas y la imposición de una tasa reducida del 1% (con reembolso) a los envíos en efectivo. También ha defendido a los migrantes ante propuestas de impuestos a las remesas en Estados Unidos.

Esto último, los impuestos a las remesas en el vecino país es un aspecto fundamental en este apartado, pues sin lugar a dudas, el descenso en los envíos de dinero de parte de los migrantes se debe a la decisión del gobierno de magnate Donald Trump de gravar el envío de dinero al extranjero, lo cual afecta directamente a México que es la nación que recibe mayor cantidad de dinero de parte de sus nacionales radicados en la Unión Americana.

La propuesta original de Trump buscaba un impuesto del 5 por ciento sobre las remesas.

La Cámara de Representantes aprobó en principio el proyecto de ley, pero redujo la tasa al 3.5%.

Más adelante, ell Senado de los Estados Unidos, aprobó el impuesto, pero sólo del 1%.

Estas reducciones, que en algunos sectores del oficialismo se intentaron presentar como resultado de los legisladores estadunidenses de beneficiar a los migrantes, pero la realidad es que todo el proceso quedó inscrito en la lucha política entre republicanos y demócratas, pues estos últimos procuraban reducir el presupuesto que puede utilizar el multimillonario de la colorida melena para consolidar su presupuesto.

La prueba de lo anterior fue la paralización del gobierno federal, lo que se conoce como cierre, se prolongó casi una cuarentena, lo que marca un récord como la paralización federal más larga en la historia del país, mientras crecía la inquietud ante la falta de fondos para programas sociales y el posible cierre de partes del espacio aéreo por escasez de personal.

Como consecuencia de esa parálisis gubernamental, más de 42 millones de personas dejaron de recibir ayudas para la compra de alimentos del programa SNAP y las ausencias de los controladores aéreos, obligados a continuar trabajando sin sueldo, causó la cancelación o demora de miles de vuelos de salida y llegada a aeropuertos de toda la Unión Americana.

El “gran y hermoso proyecto de ley”, como lo llamó Trump, finalmente fue aprobado y con ello entró en vigor el gravamen a las remesas, cuyo impacto es importante para México, a pesar de lo cual, la presidenta (con A) Sheinbaum no tuvo más remedio que elogiar la decisión de los legisladores estaunidenses de dejar ese gravamen en sólo el uno por ciento.

La mandataria mexicana elogió la reducción de esa tasa que, en principio sería de 5 puntos, pero luego se redujo a 3.5,para finalmente quedar en solo el 1%, aplicable únicamente a los envíos en efectivo. (Las transferencias electrónicas, que representan la gran mayoría de los envíos (cerca del 99%, según Banxico, tendrían un impuesto del 0%.

Sheinbaum lo calificó como un logro de la comunidad migrante y anunció que el gobierno mexicano reembolsará dicho impuesto, para lo cual ell gobierno de México, a través de la tarjeta Finabien (Tarjeta Paisano), implementará un programa para reembolsar a los migrantes afectados con el 1% cobrado en el vecino país.

De cualquier forma, aunque se redujo la dimensión del boquete causado por ese impuesto, el que lo resiente es el presupuesto federal, por ese compromiso del Ejecutivo de reintegrar su dinero a las familias de migrantes.

Este nuevo adeudo se tiene que sumar a otros aspectos negativos de la economía mexicana, cuyo crecimiento es miuy reducido, de menos de medio punto anual, si no es que se cumplen las advertencias de algunos especialistas en el sentido de que la actividad económica ha entradoen franca recesión.

Para infortunio del gobierno de la llamada Cuarta Transformación, ese asunto de las remesas no es su único motivo de preocupación. Por ejemplo, sigue pendiente la amenaza de nuevas protestas de transportistas y campesinos que, ya se apreció, prácticamente inmovilizan al país con sus bloqueos de carreteras. La reciente protesta, aunque lo niegue el gobierno, paralizó 65 tramos viales en 28 estados.

Transportistas y campesinos anunciaron que, si el gobierno “moreno” no cumple sus promesas, reanudarán los bloqueos con más fuerza. El plazo vence el 8 de diciembre (para le entrega de los apoyos al campo el plazo es de 45 días apenas dos días después de que se realice la gran concentración que prepara el régimen para autoelogiarse por el séptimo aniversario de haber llegado a la Presidencia de la República.

La inconfornidad de los productores del campo se centra fundamentalmente en la anunciada reforma a la Ley de Aguas, la cual los campesinos consideran expropiatoria. Los diputados del oficialismo han asegurado que no será así y que sólo se afectará a quienes se enriquecen con la explotación de un bien, el agua, que debe servir a todos los mexicanos.

De cualquier forma, ya todo está listo para que el oficialismo apruebe la reforma esta misma semana.

Antes se cumplirá el proceso para la elección de la “fiscal carnal” Ernestina Godoy.