Habilitan Línea de Infracción Transparente y módulos de atención

Medidas para prevenir actos de corrupción

Toluca, Estado de México.- El gobierno de la Maestra Delfina Gómez Álvarez, a través de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) habilitó asesoría telefónica y módulos de atención para consultar infracciones de tránsito, el fin es contar con canales de comunicación en los cuales se puedan externar dudas técnicas y jurídicas relacionadas con el Reglamento de Tránsito de la entidad que ya entró en vigor, así como realizar algún reporte ante actos de corrupción.

La “Línea de Infracción Transparente” 800 900 3300, está disponible los 365 días del año, las 24 horas del día. De igual manera, se instalaron seis módulos de atención que tienen un horario de 9:00 a 18:00 horas, de lunes a viernes, en estos últimos se podrá verificar si su vehículo cuenta con una infracción en la entidad, imprimir recibo de pago, reportar cualquier hecho de corrupción, y obtener asesoría, las direcciones son:

1.- Toluca, calle Urawa Núm. 100, puerta A-1 Col. Izcalli IPIEM, C.P. 50150.

2.- Valle de Bravo, boulevard Juan Herrera y Piña Núm. 101, Col. El Calvario, C.P. 51200.

3.- Atlacomulco, avenida Ing. Luis Galindo Ruíz Núm. 312, Edif. B puerta B-102 Col. Isidro Fabela, C.P. 50454.

4.-Cuautitlán Izcalli, avenida Primero de Mayo sin núm. Col. Centro Urbano, C.P. 54700.

5.- Naucalpan, Paseo de los Mexicas Núm. 63, Col. Santa Cruz Acatlán, C.P. 53150.

6.- Nezahualcóyotl, avenida Sor Juana Inés de la Cruz Núm. 100, Col. Metropolitana Segunda Sec., C.P. 57740.

Es importante mencionar que en completo apego a la norma, la persona que cuente con una multa obtiene el 50 por ciento de descuento dentro de los quince días hábiles siguientes a la emisión o notificación en domicilio de la infracción.

El gobierno del Estado de México impulsa estas acciones con la finalidad de cuidar y priorizar a peatones, ciclistas, transeúntes y mejorar la circulación vial en la entidad.