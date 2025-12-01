Festín: Cortometraje que denuncia la violencia, el machismo y la misoginia

Disponible en Youtube

Ana comparte una historia potente que no podía quedarse en el silencio

Por Arturo Arellano

Festín nace de la voz de su creadora, Ana, quien compartió una historia potente que no podía quedarse en el silencio. Desde ese primer momento se volvió una obsesión creativa: imaginar escenarios, música, atmósferas, hasta que tomó forma como cortometraje.

Vivimos en un país marcado por la violencia, el machismo y la misoginia. Festín responde a esa realidad desde la ficción, como un acto simbólico de justicia, un grito artístico contra las estructuras que normalizan la violencia.

El corto es resultado de un esfuerzo colectivo: amigos y amigas que decidieron sumar talento y corazón para que la historia trascendiera del relato a la pantalla. Festín es denuncia, es memoria, es un banquete de imágenes y sonidos donde se confronta la crudeza de lo que vivimos con la posibilidad de resistir y transformar.

Rayo Vargas, director del cortometraje, es comunicador, productor musical y director de ExpresaRadio. En entrevista para DIARIO IMAGEN, compartió “Tenemos que darnos cuenta como hombres que el problema es muy grande, que el patriarcado es dominante aquí y en el mundo. Las chicas que han visto el corto me han felicitado mucho, están contentas por lo que plasmamos. No es fácil, soy locutor de radio y he entrevistado a chicas compositoras, cantantes, pintoras, emprendedoras y me dicen que está increíble que un hombre se sume a esto y haga la denuncia”.

El director recordó que la historia surgió en un curso de cortometraje “La chica que escribe esta historia lo hace desde la ficción, pero con la carga de denuncia, y pensé que debe contarse. La historia está muy bien cuidada, al final da un giro de tuerca inesperado. Se cuida la parte donde pareciera que es una receta de comida, una anécdota bonita, y al final es algo muy interesante e impactante, así lo ha definido la gente”.

Vargas agradeció al equipo que hizo posible la producción: “Desde que escuché la historia fue grabar la voz en off, que es la que va contando todo lo que sucede. Agradezco al equipo, a Ulises Juárez que es mi mano derecha, a Mar Savala, a Angélica Perea y a Ana”.

El director también compartió su experiencia personal “Crecí en un matriarcado bien marcado, con tintes machistas, porque las madres de antes lo tienen, pero yo siempre me he regido en un matriarcado sorprendente, con mi madre, mis hermanas. Para mí ha sido importante poder sumar, ayudar a denunciar esto con una historia ficticia, pero que al final tiene un mensaje poderoso. Mi madre nos educó de una manera muy fuerte, siempre hubo ese respeto a la mujer. Aunque definitivamente me hago más consciente, me he ido transformando, y espero que la gente que vea el corto también lo haga”.

Sobre la recepción del público, Vargas destacó “Todos los comentarios llaman la atención, son buenos, que obviamente ayudan como creador. El hecho de que nos digan que algo les gustó, que tocamos fibras sensibles o que se identificaron, es algo súper importante”.

Finalmente, subrayó el mensaje central de Festín “Es una historia que sucede en muchos hogares, desafortunadamente, pero este es un llamado de que si algo no te está gustando, deben alzar la voz y decir ‘no lo quiero, me voy’. Hay que marcar límites. Tenemos un país bonito, ellas no están solas, espero que si todos sumamos vayamos en una gran dirección”.

Actualmente, el cortometraje está disponible en YouTube y en ExpresaRadio. Vargas adelantó que se encuentra en pláticas con la Secretaría de Cultura para que la obra llegue a más plataformas y eventualmente a salas de cine el próximo año.