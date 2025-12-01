Zoé Robledo inaugura tecnología Cyberknife del IMSS para tratamiento del cáncer, única en su tipo en el país a dos víctimas de trata de personas en Benito Juárez

Eliminicación de tumores con mínima invasión

México se convierte en el tercer país en América Latina en incorporar este sistema de radiocirugía de alta precisión

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Zoé Robledo, inauguró el nuevo equipo robótico CyberKnife de última generación en el Hospital de Oncología del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI, lo que posiciona a esta Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) como la primera del Instituto en contar con tecnología avanzada para el tratamiento del cáncer.

Con la adquisición del CyberKnife, cuyo monto de inversión asciende a 179.1 millones de pesos, México se convierte en el tercer país en América Latina en incorporar este sistema de radiocirugía de alta precisión.

La paciente Margarita N., de 86 años y con diagnóstico de tumor Schwannoma, ángulo pontocerebeloso izquierdo, fue la primera en ser intervenida con esta tecnología.

“Me siento muy bien de que pueda hacer mis actividades ya sin bastón, porque siempre tengo que traer el bastón, me falta el equilibrio y me puedo caer. Me siento muy privilegiada y estoy muy agradecida con los médicos”, expresó a unos minutos de recibir tratamiento con la tecnología Cyberknife.

Dependiendo del caso clínico, hay pacientes que pueden ser dados de alta el mismo día, algo que sin esta tecnología no sería posible. Tal es el caso de la paciente Antonia N., de 57 años, originaria del Estado de México, quien fue intervenida en el primer día de operación del Cyberknife con un diagnóstico de demencia con presencia de cavernoma y lesión vascular cerebral.

“Yo les agradezco muchísimo porque realmente cuando vamos a atención a que nos vean, la verdad que todo es bueno, nos dan prioridad en estas circunstancias”, dijo la paciente.

Esta tecnología permite eliminar múltiples tumores con mínima invasión y menor afectación periférica, beneficiando a pacientes con cáncer de mama, próstata, colorrectal, cérvico-uterino, renal, de tejidos blandos, hepatocarcinoma, linfomas, melanomas, entre otros.

El uso del CyberKnife se integra al modelo de atención del Hospital de Oncología, donde también se emplea el robot Da Vinci, que posibilita cirugías menos invasivas, así como nuevas moléculas y terapias oncológicas innovadoras. Cada cirugía robótica de este tipo tendría un costo de entre 2 y 4 millones de pesos en un hospital privado.

El director del Hospital de Oncología, Dr. Rafael Medrano Guzmán, destacó que se espera triplicar el número de pacientes atendidos, hasta llegar a una productividad de entre 30 y 35 intervenciones al día.

“Nuestro equipo atiende en tiempo real, puede tratar prácticamente todos los tumores que se presenten, con ciertas especificaciones. Generalmente son tumores que no rebasan los 3 centímetros”, dijo.

Para esta labor, el hospital cuenta con un Comité Multidisciplinario de Tumores que garantiza la evaluación y el inicio del tratamiento en un plazo menor a 20 días, ya sea cirugía, radioterapia o terapia sistémica.

El Hospital de Oncología del CMN Siglo XXI atiende a población derechohabiente de la Ciudad de México, Estado de México, Morelos, Querétaro, Chiapas y Guerrero. La unidad cuenta con 152 camas censables, 72 consultorios y 10 quirófanos, además de una plantilla de mil 873 trabajadores, entre ellos 244 médicos y 621 enfermeras.

De enero a septiembre de 2025, la productividad acumulada de la unidad incluye 344 mil 383 consultas de especialidad, 24 mil 604 atenciones de urgencias, 12 mil 569 egresos y 9 mil 755 cirugías, además de 215 sesiones diarias de radioterapia en un día típico.