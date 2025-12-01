En su nivel más alto, la cifra de trabajadores independientes

Suman 16.6 millones en el país

Este sector se convierte en el motor que sostiene a millones de familias e impulsa el emprendimiento

México registró la cifra récord de 16.62 millones de trabajadores independientes al cierre del periodo julio-septiembre, su nivel más alto desde que se tiene registro, lo que representa uno de cada cuatro de la población ocupada, de acuerdo con datos de la encuesta en su versión trimestral, que dio a conocer el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

La Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) estima que seis de cada 10 trabajadores independientes son hombres. Hablamos de 10.34 millones de mexicanos que encontraron en la autonomía laboral una alternativa ante la inestabilidad económica, acompañados por 6.29 millones de mujeres que también alcanzaron su máximo histórico en este tipo de empleo.

Pero el crecimiento no se explica solo por la necesidad. También responde a una búsqueda de libertad, flexibilidad y la capacidad de generar ingresos sin depender exclusivamente de una empresa tradicional. Queda claro que el trabajo independiente se convirtió en un refugio, una oportunidad y, para muchos, la única vía hacia la estabilidad en un entorno incierto.

Un desafío regional

Los trabajadores independientes en América Latina enfrentan su mayor obstáculo en la inestabilidad económica. Un estudio de MetLife, respaldado por datos de la Cepal, evidenció que 29.9 por ciento de la fuerza laboral de la región trabaja de manera independiente; sin embargo, este amplio sector carece de los mecanismos mínimos de protección financiera.

Según el estudio, 65 por ciento de los freelancers y trabajadores por cuenta propia identifican la falta de ingresos estables como su principal preocupación, a lo que se suma la carencia de seguros de salud y protección ante emergencias.

Dentro de la clasificación de trabajadores independientes, los empleadores –persona u organización que contrata y paga a trabajadores a cambio de su labor–, sumaron 3.68 millones, también una cifra sin precedente. Por género, el empleador hombre ascendió a 2.8 millones de personas en el tercer trimestre del presente año, mientras que el número de empleadoras femeninas ascendió a 870 mil 710, nivel récord.

La edad importa

En cuanto a la edad de los trabajadores independientes, la mayor población está entre los 40 y 49 años, con 3.89 millones de personas, su número más alto desde el cuarto trimestre de 2021 (3.9 millones). Le siguen los de 50-59 años, con 3.78 millones, y 3.77 millones de 60 años y más, 57 por ciento de la población ocupada de esa edad.

Los jóvenes independientes de 15 a 19 años fueron 187 mil 496, su nivel más alto desde el último trimestre de 2021 (203 mil 404 trabajadores por cuenta propia).

Según Indeed, sitio web de empleo, 53 por ciento de los trabajadores mexicanos han perdido oportunidades laborales debido a su edad, siendo la generación X (de 45 a 60 años) el grupo más afectado, con un 61 por ciento.

En cuanto a los trabajadores de más edad, 46 por ciento de los encuestados mencionan dificultades para adaptarse a los cambios organizativos; 43 por ciento citan la resistencia a las nuevas tecnologías y 39 por ciento señalan unas expectativas salariales y de prestaciones más elevadas en comparación con los empleados más jóvenes.

Un futuro marcado por el trabajo independiente

El mercado laboral mexicano está experimentando una transformación profunda. El trabajo independiente, que alguna vez fue marginal, hoy se convierte en el motor que sostiene a millones de familias, impulsa el emprendimiento y redefine la relación entre trabajadores y economía.

Y aunque enfrenta retos significativos —ingresos inestables, falta de protección y discriminación por edad— su crecimiento constante deja claro que no es una moda pasajera, sino un nuevo pilar del mundo laboral contemporáneo. El reto será garantizar que este enorme sector tenga la seguridad, los derechos y el reconocimiento que merece, porque el futuro del empleo ya se está escribiendo, y lo está haciendo desde el trabajo independiente.

Seguridad social

En los últimos años, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) impulsó un modelo para incorporar a profesionistas, comerciantes, artesanos, freelancers y en general a quienes laboran sin un patrón, con el objetivo de garantizar su acceso a la seguridad social.

Se trata del esquema para Personas Trabajadoras Independientes, una modalidad simplificada de incorporación voluntaria al Régimen Obligatorio que ofrece servicios médicos, prestaciones sociales y ahorro para el retiro.

Una de las dudas más frecuentes entre quienes evalúan inscribirse es si este esquema cubre también a sus beneficiarios legales. La respuesta es afirmativa: el pago que realiza la persona trabajadora independiente incluye la protección para su familia, sin cuotas adicionales por cada integrante.

Al afiliarse al esquema, los trabajadores independientes acceden a servicios médicos, hospitalarios, farmacéuticos y quirúrgicos en unidades del IMSS. Esta cobertura se extiende a sus beneficiarios legales, quienes también pueden recibir atención obstétrica, medicamentos, hospitalización, consultas de especialidad y servicios de urgencias.