Musa del amor, de Karina Velasco, una novela que invita a sanar, transformarse y amar desde la conciencia

Cuando el amor rompe esquemas

El amor no siempre es lo que nos contaron: es más complejo, profundo y urgente de lo que imaginamos. En Musa del amor, Karina Velasco presenta un volumen que desafía los mandatos tradicionales de las relaciones y emerge como una guía íntima, poderosa y reveladora para quienes desean amar de verdad, sin perderse por el camino.

Velasco —experta en las artes del amor, la conexión humana y la sexualidad sagrada— lleva al lector a acompañar a Aurora, una mujer que, tras años de amores rotos y silencios impuestos, decide enfrentarse a las memorias que marcaron su cuerpo y su alma. Guiada por las musas, la protagonista navega un mundo de sueños lúcidos y aprendizaje profundo, donde descubre que la verdadera sanación no está en encontrar a otro, sino en encontrarse a sí misma.

Entre escenas cargadas de deseo y otras atravesadas por la desilusión, Aurora comienza a descifrar antiguos códigos de sabiduría femenina que emergen desde lo más profundo de su inconsciente. Este viaje la lleva a desafiar los mandatos sociales, a cuestionar la idea romántica del amor convencido y a abrir la puerta a una forma de amar más libre, más plena y auténtica.

La narrativa de Musa del amor combina una prosa envolvente con una visión transformadora para mujeres y hombres por igual. Velasco propone que las relaciones de pareja sean leídas desde una “perspectiva evolutiva” en la que ambos caminen juntos por el sendero de la consciencia y la luz.

Publicada por Penguin Random House bajo el sello Grijalbo, esta obra se presenta como una pausa necesaria en el ruido de nuestro tiempo, un espacio para conectar con la feminidad.

Sobre el autor

Karina Velasco nació en la ciudad de México. Desde los 14 años comenzó a trabajar en medios de comunicación. Después de 12 años de dedicarse a la televisión, la radio y al mundo de la música, y a unos meses de haber iniciado la práctica de yoga, viajó a la India para estudiar más de cerca esta disciplina, el budismo y la filosofía vedanta.

Esta experiencia duró nueve meses y le permitió, además de certificarse como maestra de yoga sivananda, cambiar su vida y enfocarse en su crecimiento espiritual. En 2008 decidió convertir su pasión por el bienestar en una carrera y se mudó a Nueva York para convertirse en chef y nutrióloga holística en las escuelas Natural Gourmet Institute e Integrative Nutrition. A mediados de 2010 obtuvo la certificación como maestra de la Yoga Works en Los Ángeles, una de las escuelas más prestigiadas del mundo.

Actualmente imparte cursos de nutrición, cocina y yoga en México y Estados Unidos, colabora como nutrióloga holística y chef naturista cada jueves en su sección en el programa Hoy y en las revistas Runners World, Fuera Kilos y Yoganews México. En este primer libro de nutrición para el cuerpo y el espíritu, Karina combina sus dos pasiones para compartir con la mayor cantidad de gente posible el cambio y el balance que ella ha alcanzado.

Ficha técnica

Título:Musa del amor

• Autor: Karina Velasco

• Sello: Grijalbo / Penguin Random House

• ISBN: 978-607-386-559-3

• Páginas: 352

• Género: Amor, relaciones y crecimiento personal

• Publicación: 2025