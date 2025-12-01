La SACM celebró ocho décadas con el concierto “El Origen de un Sueño”

Como parte de la 13 edición del Festival Artístico de Otoño

Con la participación de Fernando de la Mora, Kika Edgar, Kalimba, Regina Orozco y más

Por: Asael Grande

El Patronato del Centro Cultural Roberto Cantoral y la Sociedad de Autores y Compositores de México llevaron a cabo el concierto “El Origen de un Sueño” como parte de las celebraciones del 80 Aniversario de la Sociedad de Autores y Compositores de México, un referente en la defensa de los derechos de los creadores de música, con un concierto que recordó a sus fundadores, con la participación de grandes voces: Fernando de la Mora, Kika Edgar, Kalimba, Regina Orozco, Lisardo Guarinos, Alejandra Robles, y José María, acompañados por la Orquesta del Festival Artístico de Otoño, bajo la batuta del maestro, Eduardo García Barrios.

Durante este recital, que fue parte de la 13 edición del Festival Artístico de Otoño (FAO), que culminará el próximo 6 de diciembre en diversos escenarios de la Ciudad de México, en esta ocasión honró su historia con el concierto El origen de un Sueño, en el que se interpretaron inolvidables creaciones de algunos de sus fundadores, figuras esenciales como Adolfo Fernández Bustamante, Quirino Mendoza, Federico Baena, Severiano Briseño, Tata Nacho, Felipe Bermejo, Pepe Guízar, Pedro de Urdimalas, Alberto Domínguez, Ricardo “El Vate” López Méndez, Consuelo Velázquez y Chucho Monge, cuyas obras han marcado la historia del país.

La noche reunió a intérpretes de amplia trayectoria que dieron vida a canciones emblemáticas, quienes interpretaron temas inmortales que han acompañado a varias generaciones. El programa incluyó piezas tan entrañables como Un viejo amor, Cielito lindo, El sinaloense, La borrachita, La charreada, Guadalajara, Amorcito corazón, Perfidia, No volveré, Solamente una vez, Miénteme, Vereda tropical, Mucho corazón, Amor amor, Bonita, Consentida, Mi querido capitán, Clases de Cha Cha Cha, Adiós, La malagueña, Bésame mucho y México lindo.

El tenor mexicano, Fernando de la Mora, expresó: “qué privilegio que estén aquí, celebrando la buena música de nuestro hermoso país”. “El origen de un Sueño, de todos los compositores que hicieron estas maravillas de canciones que ya están en nuestro adn, puro amor y desamor”, agregó, la soprano y actriz mexicana, Regina Orozco.

La SACM se congratuló por celebrar su 80 aniversario con una velada musical que nos llevó a través de las obras más representativas de nuestro país, a saborear las letras y la música que nos han acompañado desde siempre, y que a pesar del tiempo en que fueron escritas, mantienen su vigencia en las voces y estilos de algunos de los más reconocidos intérpretes de la actualidad. Desde su fundación en 1945, la SACM ha sido un referente en la defensa de los derechos de los creadores de música. Por todo ello, el público pudo disfrutar de un concierto excepcional en donde la noche se tornó breve para contener tanto talento, expresado con el mayor sentimiento surgido de las letras de los fundadores de la SACM, en manifestaciones de alegría, amor y desamor, y quizá un poco de nostalgia, pero, sobre todo, de ese gusto por la calidad autoral que nos sigue acompañando en nuestro día a día.