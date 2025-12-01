Las remesas familiares de migrantes hilan siete meses con caídas, este año

Hasta octubre, sumaron 5,635 mdd

En el acumulado entre enero y octubre se observa un retroceso a tasa anual de 5.1%

Las remesas enviadas a México, una de las principales fuentes de divisas del país, cayeron en octubre por séptimo mes consecutivo, de acuerdo con un reporte publicado por Banxico. Los envíos disminuyeron 1.7% anual, de acuerdo con el Banco de México.

Los dólares enviados por residentes mexicanos al exterior alcanzaron 98 mdd, una contracción anual de 8.0%. Con estos resultados, el superávit de la cuenta de remesas se ubicó en 5,537 mdd, por debajo de los 5,624 mdd reportados en octubre de 2024.

Con cifras desestacionalizadas, los ingresos por remesas mostraron un incremento mensual de 1.0%, mientras que los egresos retrocedieron 3.1%. El superávit ajustado estacionalmente ascendió a 5,071 mdd, ligeramente mayor a los 5,018 mdd observados en septiembre.

Remesas retroceden 5.1% en el acumulado del 2025

En el acumulado de enero a octubre de 2025, las remesas que ingresaron al país sumaron 51,344 mdd, una caída anual de 5.1% respecto a los 54,090 mdd del mismo periodo del año previo.

En esos diez meses, 99.1% de los ingresos por remesas se realizó mediante transferencias electrónicas, que totalizaron 50,883 mdd. Las remesas en efectivo y especie representaron 0.7% del total, con 350 mdd, y las money orders 0.2%, con 111 mdd.

Los egresos por remesas sumaron 970 mdd en el mismo lapso, cifra menor a los 1,105 mdd del mismo periodo de 2024, equivalente a una reducción anual de 12.2%.

El superávit de la cuenta de remesas en este periodo se ubicó en 50,374 mdd, inferior a los 52,986 mdd de un año antes y equivalente a una caída anual de 4.9%.

Menor flujo en 12 meses desde julio del 2023

En los últimos doce meses (noviembre de 2024 a octubre de 2025), el flujo acumulado de ingresos por remesas resultó en 62,000 mdd, prácticamente sin cambios frente a los 62,096 mdd del periodo inmediato anterior.

En el mismo lapso, las remesas enviadas desde México al exterior ascendieron a 1,173 mdd, por debajo de los 1,182 mdd observados hasta septiembre. Con ello, el superávit de la cuenta de remesas para los últimos doce meses fue de 60,827 mdd, ligeramente menor al saldo de 60,914 mdd del ciclo previo.

A través de su cuenta en X, Gabriela Siller, Directora de Análisis en Banco Base, destacó que el flujo de remesas de los últimos doce meses es el menor desde julio de 2023. Recordó que en 2024 las remesas representaron alrededor de 5% del consumo nacional, por lo que su desaceleración podría tener efectos en la demanda interna.

México interrumpe 11 años con incrementos en entrada de remesas

México hila once años de incrementos anuales de remesas, tras terminar 2024 con un récord de 64,745 mdd, pero en marzo pasado cortó una racha de 46 meses con crecimientos consecutivos, tras los primeros días del segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump.

Las remesas comenzaron a crecer al comienzo de la pandemia de la Covid-19, en marzo de 2020, y suponen la principal fuente de ingresos externos para el país, que alcanzó el récord el año pasado, un aumento del 2.3%, respecto a 2023, cuando también obtuvo una cifra histórica de 63,313 mdd.

Día de Acción de Gracias con miedo y angustia

Mientras millones de estadounidenses se sentaron a la mesa para comer el tradicional pavo, muchas familias migrantes viven este Día de Acción de Gracias con miedo, ausencias y ventanas cerradas.

En barrios latinos de ciudades como Charlotte, Chicago, Los Ángeles, Houston y Miami, el aroma de Thanksgiving se mezcla con la angustia ante las recientes operaciones migratorias de la administración Trump y las ausencias en la mesa que estas ocasionaron.

«Durante los últimos cuatro años, habíamos sido 18 en la cena de Acción de Gracias, estábamos tan agradecidos con este país que hacíamos un gran esfuerzo para seguir las costumbres», relató Eugenia Blanco, una entrenadora deportiva.

«Mis padres se regresaron a Venezuela cuando eliminaron el TPS, mis tíos y primos no quieren salir de casa, salvo para trabajar, están aterrados, yo creo que cualquier bocado de pavo me sabría amargo», dijo esta venezolana residente en la ciudad de West Palm Beach (Florida).

Los parientes de Blanco forman parte de los 600 mil venezolanos que perdieron este año la protección temporal que les permitía permanecer legalmente en Estados Unidos, tras agotarse las instancias judiciales para oponerse a la decisión del gobierno de Donald Trump de eliminarla.

Más de cinco mil kilómetros al oeste, en Seattle (Washington), las redadas dejaron a las organizaciones de caridad con excedentes de bolsas de alimentos para preparar la cena de Acción de Gracias.

«Menos gente está viniendo a nuestras despensas populares desde que ICE está por acá, pero un incremento de las detenciones provocó que casi nadie viniera a buscar donaciones de los pavos», indicó Van Cuno, directora ejecutiva de la organización NorthWest.

En Carolina del Norte, la operación »Charlotte’s Web» de ICE provocó la ausencia masiva de estudiantes, el cierre temporal de pequeñas empresas latinas y la cancelación de reuniones familiares.

Juan de Dios Rodríguez, un camarero en un restaurante mexicano en el área de Greensboro, una de las ciudades con más población migrante del estado, no sólo tiene dos parientes en centros de detención de ICE, sino que teme ser confundido con un migrante irregular, por lo que lleva tres semanas sin trabajar.