Firma Sectur convenio de colaboración con la Asociación de Haciendas de México

La titular de la Secretaría de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, firmó este lunes un convenio de colaboración con la Asociación de Haciendas de México. El acuerdo permitirá integrar a las haciendas como un producto turístico estratégico, conectándolas con rutas regionales, Pueblos Mágicos y destinos emergentes. “Es un paso que nos llena de orgullo para proyectar el valor histórico y cultural de estos recintos únicos”, comentó la funcionaria federal en sus redes sociales.