Anuncia Clara Brugada campaña de separación de residuos, a partir de enero

Habrá 500 mdp para reciclaje en CDMX

A principios del próximo año entrará en operación la planta de transformación de residuos del Bordo Poniente

La Jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina, presentó la campaña “Transforma tu Ciudad, cada residuo en su lugar”, para el aprovechamiento de desperdicios con el objetivo de intervenir de manera integral la vida en la capital.

«El día de hoy arrancó una campaña publicitaria de la Ciudad de México, un mes, todo diciembre vamos a inundar de mensajes que hablan sobre la tarea que tenemos que hacer a partir del primero de enero», explicó Brugada Molina durante el arranque de la campaña de separación de residuos orgánicos.

Destacó que a nivel mundial la producción de residuos y lo que se hace con ellos es uno de los temas más importantes para las ciudades, como la capital del país, donde todos los días se generan 8 mil 500 toneladas.

Como un primer paso se encuentra dejar de llamarla “basura”, que significa un desecho que no se puede utilizar, y pasar a nombrarla “residuo”, que refiere a algo reutilizable, pues el objetivo es transformarla y que los desechos tengan un valor.

«Nos toca regresar al origen. El segundo piso de la transformación medioambiental significa regresar a las casas, a las escuelas, a las oficinas, a las empresas, al trabajo, a toda la ciudad, para que desde lo más pequeño, desde los hábitos diarios, transformemos este tema de la basura en residuos reciclables», expresó Brugada Molina al referir que el objetivo es que la Ciudad de México tenga futuro con sus barrancas, ríos y áreas naturales.

En ese sentido refirió que es importante que la ciudadanía tenga la tarea de no mezclar los residuos para evitar su contaminación y garantizar su aprovechamiento de al menos 50 por ciento de las 8 mil 500 toneladas y convertirla en composta, como principal meta.

Como parte de los esfuerzos, la mandataria capitalina destacó la inversión de 200 millones de pesos para la adquisición de camiones de limpia nuevos, esto como parte del compromiso de aportar una unidad de este tipo por cada una que sea adquirida por los gobiernos de las alcaldías, donde se destinarán, entre 2025 y 2026, alrededor de 500 millones de pesos para que los esfuerzos mencionados se conviertan en una realidad.

La campaña tiene como objetivo que la ciudadanía se prepare para el cambio que iniciará a partir del primero de enero, en donde comenzará el proceso de recolección de residuos un día determinado a la semana, de acuerdo a su tipo.

Los días lunes, miércoles, viernes y domingo se llevará a cabo la recolección de residuos reciclables, como son botellas, cartón y aluminio, así como los no reciclables, entre ellos los procedentes del baño y otros.

En tanto, los días martes, jueves y sábado se llevará a cabo la recolección de los desechos orgánicos, como son los restos de comida.

Brugada Molina reiteró el llamado a la ciudadanía, y destacó la importante labor que van a llevar a cabo los trabajadores de limpia, quienes son aliados estratégicos para el éxito de esta importante tarea de separación de residuos.

Cabe señalar que en la Ciudad de México 56 por ciento de los residuos son orgánicos, 22 por ciento inorgánicos que se reciclan, mientras que el 22 por ciento restante pertenece a inorgánicos no reciclables.

Durante el 2005 se destinaron más de 150 millones de pesos para la compra de la infraestructura necesaria para convertir los residuos en composta, a través de una gran planta en el Bordo Poniente y que se estima esté funcionando para enero próximo.

La titular del Ejecutivo local añadió que se prevé, para 2026, la compra de dos plantas más para la zona sur-oriente de la Ciudad de México, y, en 2027, otras dos más, lo que dará un total de cinco plantas, con lo que se evitará el gasto de recursos en la transportación de residuos.

Al tomar la palabra durante este evento, la secretaria de Medio Ambiente, Julia Álvarez Icaza Ramírez, afirmó que con la campaña «transforma tu ciudad, cada residuo en su lugar», inicia una nueva forma de pensar de la ciudadanía, un nuevo sentido común, un antes y un después en la gestión de los residuos sólidos en la capital, como en su momento fue el uso del cinturón de seguridad o los espacios públicos libres de humo de tabaco.

«Hoy no sólo arranca una campaña, sino un nuevo sentido común que llegó para quedarse en cada hogar, en cada oficina, en cada parque, en cada recinto, en cada baño, en cada centro comercial, en cada cocina, en cada alcaldía. Hoy arranca un antes y un después en la historia de la gestión de los residuos de la Ciudad de México».

Asimismo resaltó que con la creación y fortalecimiento de infraestructura pública como el Parque de Economía Circular en el Bordo Poniente y la creación de la AGIR se impulsará como nunca la gestión de residuos de manera responsable y la economía circular.

En su intervención, el titular de Obras y Servicios (Sobse), Raúl Basulto Luviano, señaló que la Ciudad de México entra en una nueva fase de la gestión integral de residuos sólidos, donde la AGIR, desempeñará un papel fundamental, aplicando de manera conjunta la parte normativa y ejecución de la separación de basura conforme a lineamientos, en un trabajo puntual que involucra a trabajadores y vecinos.

La coordinadora de Comunicación Ciudadana, Ana María Lomelí, en quien ha recaído buena parte de esta campaña, destacó que el objetivo es que todos aportemos para remodelar y limpiar la ciudad, que es nuestra casa, y donde de nosotros depende transformarla, y subrayó que es muy importante descubrir que en cada residuo hay un tesoro.