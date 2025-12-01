No hacer sombra

Aunque Pese. Salvador Martínez G.

Es claro que en estos momentos de presiones externas e internas, México se encuentra en una situación delicada, en especial por las amenazas de Donald Trump de violar la soberanía nacional con intervenciones directas dentro del territorio nacional para combatir a cárteles del narcotráfico.

En repetidas ocasiones la presidenta Claudia Sheinbaum ha advertido a Washington que no permitirá violaciones a la soberanía y que cualquier acción contra los narcotraficantes en México se puede hacer bajo términos de colaboración, pero no de intromisión.

Bajo este contexto surgió la reaparición pública del ex presidente Andrés Manuel López Obrador para presentar su libro Grandeza, pero aprovechó para amostrar su solidaridad y reconocimiento a la labor de la presidenta Sheinbaum, porque es tiempo de estar unidos.

Durante un video de cerca de una hora grabado desde La Chingada, Palenque, Chiapas, AMLO observó un escenario nacional en el que todavía hay zopilotes, buitres y halcones en el campo político.

Se dijo separado de la política y que así se mantendrá porque no quiere hacer sombra a la Jefa del Ejecutivo, por lo que no recorrerá el país para presentar su libro en las plazas públicas.

Sin embargo, advirtió que abandonaría su retiro para defender el gobierno de Claudia Sheinbaum si hubiera intentos de golpe de Estado o si la acosan los conservadores; también saldría a las calles si atentaran contra la democracia o se violara la soberanía, porque “no somos colonia de nadie”.

Las palabras del hombre de Macuspana alborotaron el ambiente político, a pesar de que la Presidenta recibió su mensaje con agrado y advirtió que las críticas solo la fortalecen y así se verá en la gran concentración masiva de apoyo y festejo por los siete años del Movimiento de Transformación, hoy entrado en su segundo piso.

Susurros

En el terreno de alborotar la gallera también intervino la pasada semana Cuauhtémoc Cárdenas al participar en la presentación de otro libro, Camino a la nueva República. Historia de las transiciones políticas desde 1968, escrito por Porfirio Muñoz Ledo.

En el Antiguo Colegio de San Ildefonso, el hijo de “El Tata”, fiel impulsor y defensor de la democracia, dejó ver su preocupación por la falta de diálogo con las voces disidentes, sobre todo por fuertes discrepancias y críticas al gobierno, lo que calificó de inquietudes válidas.

Por ello recomendó abrirse al diálogo para llegar a acuerdos y generar avances entre los que tenemos “diferencias” y a lo mejor “encontramos algo bueno, a lo mejor no, pero es algo muy importante”, acentuó con su parsimonioso discurso.

