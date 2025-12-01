El Trono de México conquistó el Auditorio Nacional con “Mi Segundo Aire”

Un concierto vibrante y lleno de nostalgia

Sin duda reafirmaron su lugar como referente del regional mexicano

Fotos: Lulú Urdapilleta/OCESA

El Trono de México conquistó el Auditorio Nacional con un concierto vibrante y lleno de nostalgia, como parte de su gira Mi Segundo Aire. La agrupación oriunda del Estado de México reafirmó su lugar como referente del regional mexicano, ofreciendo una velada que combinó éxitos clásicos con nuevas propuestas.

El concierto inició puntual a las 20:00 horas, con un escenario adornado por luces cálidas y pantallas que proyectaban imágenes de la historia del grupo. El público, compuesto por familias, jóvenes y seguidores de antaño, recibió a la banda con ovaciones que marcaron el tono festivo de la noche.

El Trono de México interpretó temas emblemáticos como Almas Gemelas y Mi Segundo Aire, además de clásicos que han definido su estilo romántico y melódico dentro del regional mexicano. Cada canción fue coreada por miles de asistentes, quienes convirtieron el Auditorio en un coro masivo.

La agrupación también aprovechó para presentar nuevas composiciones, mostrando su interés en mantenerse vigente sin perder la esencia que los caracteriza. El equilibrio entre nostalgia y frescura fue uno de los puntos más destacados de la velada.

La interacción con los asistentes fue constante: los integrantes agradecieron el apoyo recibido a lo largo de su carrera y dedicaron canciones a quienes los han acompañado desde sus inicios. El ambiente fue íntimo y festivo a la vez, reforzando la idea de que el regional mexicano sigue siendo un género que une generaciones.

Actuar en el Auditorio Nacional, considerado uno de los recintos más importantes de Latinoamérica, representó para El Trono de México un hito en su trayectoria. La presentación consolidó su regreso a lo grande y demostró que, pese al paso del tiempo, su música mantiene vigencia y poder de convocatoria.