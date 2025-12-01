Estudiante de la UAEMéx mantiene viva la tradición del trabajo del barro

El Taller Artesanal Vázquez tendrá una colaboración especial con la marca H&M para presentar sus artesanías en una expo-venta

Metepec, Méx.- Con 19 años de edad, Michelle Atzin Vázquez Rodríguez, estudiante del tercer semestre de la Licenciatura en Psicología en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), mantiene viva una tradición familiar de cinco generaciones dedicadas al trabajo del barro. Creció entre pigmentos y hornos en el Taller Artesanal Vázquez, su hogar y punto de partida para un proyecto que hoy llega a una de las marcas internacionales más reconocidas: H&M.

La joven universitaria compartió que la historia del taller se remonta a su familia paterna, que por décadas ha preservado las técnicas tradicionales del barro originarias de Metepec, municipio emblemático en la elaboración de piezas artesanales en México.

“Desde los seis años me empezaron a inculcar esta herencia familiar. Hoy el taller funciona gracias al trabajo conjunto de mi padre como maestro artesano, mi madre como apoyo fundamental, mi hermano menor y yo”, relató.

Nuevas herramientas para una tradición centenaria

Durante la pandemia, el taller enfrentó la caída de ventas y problemáticas frecuentes como el regateo o la compra-venta injusta por parte de revendedores. Ante este panorama, Michelle decidió incursionar en el espacio digital. En 2022 abrió las redes sociales del Taller Artesanal Vázquez, donde comenzó a mostrar la elaboración de cada pieza y la calidad del trabajo familiar.

Su producción destaca por el detallado proceso artesanal: preparación del barro y pigmentos naturales, moldeado, secado —totalmente dependiente del clima— y cocción en horno a temperaturas de 600 a 700 grados centígrados. Cada creación es única, una obra que guarda la identidad y memoria de Metepec.

De la UAEMéx al escaparate internacional

Con el impulso que las incubadoras de emprendimientos de la UAEMéx brindan en la Facultad de Ciencias de la Conducta, Michelle ha fortalecido su marca, comercialización y presencia en expos universitarias.

Fue a través de un curso de Emprende Pro Mujer —organización que impulsa la igualdad de género en América Latina— donde conoció la convocatoria que se convertiría en una nueva oportunidad. Representantes del programa la invitaron a postular el proyecto para una colaboración especial con H&M.

El resultado: el Taller Artesanal Vázquez participará en una expo-venta el próximo 5 de diciembre en la sucursal de H&M Perisur, en la Ciudad de México.