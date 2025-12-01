Un sueño cumplido: Rodrigo Reachi Nava, Potro Salvaje en el Tazón Azteca

Toluca, Méx.- Para Rodrigo Reachi Nava, jugador de los Potros Salvajes de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), portar la playera de México es más que un logro deportivo, es el cumplimiento de un sueño que comenzó cuando apenas tenía tres años.

El ala defensiva de 25 años fue convocado a la edición XLIX del Tazón Azteca, encuentro que reúne a los mejores jugadores de la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano (ONEFA). El partido se llevará a cabo el próximo 13 de diciembre en el Estadio “Wilfrido Massieu” del Instituto Politécnico Nacional, en la Ciudad de México.

“Me enteré saliendo del cine. Mi entrenador me llamó para decirme que existía la posibilidad de ser seleccionado y se hizo realidad. Representa muchísimo para mí y para mi vida deportiva. He jugado siempre en Potros Salvajes y portar estos colores es un orgullo enorme”, compartió Reachi Nava.

La historia del jugador universitario está íntimamente ligada a la UAEMéx y a Potros Salvajes. Su abuelo, Manlio Nava, fue uno de los fundadores del representativo verde y oro, y gran parte de su familia se ha mantenido ligada al equipo.