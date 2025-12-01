Sheinbaum rebate -sin confrontar- a AMLO

TRAS LA PUERTA DEL PODER Roberto Vizcaíno

Como se esperaba, Claudia Sheinbaum, agradeció el respaldo de AMLO a ella y su gestión… pero negó existan los riesgos que ve el ex mandatario para retomar las calles.

Y es que su jefe político -quien la eligió, lanzó y garantizó con todo su llegada a su actual mandato-, dijo apenas a unos días de una nueva concentración en el Zócalo de apoyo y festejo por 7 años de inicio de la 4T, en un largo video subido a YouTube, que Sheinbaum, según su percepción, está asediada por zopilotes, buitres y halcones, así como ante una real amenaza de vivir el fin de la democracia frente a elecciones fraudulentas encabezadas por conservadores de antaño o de enfrentar una grave injerencia externa que podría vulnerar la soberanía de México.

Pedir vehementemente apoyo para su sucesora y advertir que el país enfrenta 3 peligros: un Golpe de Estado, pérdida de la democracia, el acoso grave a la 4T y una injerencia extranjera.

AMLO advirtió:

“… hay que apoyar mucho, mucho, mucho a la Presidenta porque todavía es temporada de zopilotes, hay buitres, hay halcones…

“Yo no voy a recorrer el país. Voy a seguir retirado, jubilado… Sólo saldría a la calle por 3 razones (indicó):

Si atentaran contra la democracia, como lo hacían antes, cuando hacían los grandes fraudes, los potentados, los oligarcas, con los corruptos, para que el gobierno estuviese a su servicio y eso ya no se puede permitir de ninguna manera… porque para el pobre la democracia significa sobrevivencia, poder mantener a la familia, tener ingresos para garantizar la salud, el estudio de los hijos… entonces hay que apoyar mucho a la Presidenta, nuestra Presidenta… Les decía yo saldría para defender la democracia, saldría también para defenderla a ella si hay intentos de golpe de Estado, si la acosan, entonces sí… no creo que pase, de todas maneras no está mal que sepan en qué circunstancias sí podría yo salir, sí saldría yo a la calle… Y la tercera razón por la que saldría a la calle, sería para defender la soberanía de México porque nuestro país es libre y es independiente, es soberano, nosotros no somos colonia de ningún país extranjero, nos ha costado mucho ser un país independiente soberano y si se violara la soberanía, entonces sí saldría a la calle…

Una reflexión que ve esos riesgos en el México que gobierna Claudia Sheinbaum.

No hubo ayer ciudadano medianamente enterado, analista político, columnista que no haya tomado esta reflexión y advertencia, petición de apoyo de AMLO hacia Sheinbaum que no haya entendido el mensaje.

Claudia le responde

La primera en refutar a su jefe fue la mandataria.

“… no estamos en ninguna de las tres circunstancias que planteó… el pueblo de México está con la 4T … Lo vemos todos los días. Lo dicen las encuestas (por si había alguna duda)

“No está ese escenario… y no creo que se presente…”, subrayó, suave, con sonrisa forzada, pero firmemente.

Lo que afirma Sheinbaum es que, “no hay razón para que AMLO abandone su autoexilio, en su predio de Palenque, para que regrese a recorrer calles y plazas del país”.

Con esta respuesta a AMLO, la mandataria se contradice, ya que hace menos de una semana ella misma afirmó en una de sus mañaneras que el asedio sobre ella es ahora mayor que el sufrido por el propio AMLO, quien se quejaba de haber superado un rechazo mediático y riesgos mayores que los del presidente Francisco I. Madero.

O sea… hay o no zopilotes, buitres y halcones como afirma AMLO.

Ernestina se apunta… junto a 30 más

Luego de abrirse el registro el viernes para recibir los expedientes de los aspirantes a suplir el cargo de Fiscal General de la Nación, el Senado ha recibido ya más de 30 solicitudes entre las que se encuentra la de Ernestina Godoy, quien será, sin duda, la elegida.

Lo sorprendente es que en esas solicitudes igual se registraron varios personajes considerados como “fichas muy calientes” para la propia presidenta Claudia Sheinbaum, para el coordinador de la mayoría de Morena en el Senado el tabasqueño Adán Augusto López y para la 4T.

El primero es Ricardo Peralta, quien fue director de Aduanas en tiempos en que en asociación con Sergio Carmona Angulo -quien fue asesinado en San Pedro Garza, Nuevo León, en noviembre de 2021- inició el registro del mayor fraude al fisco mexicano con la puesta en marcha de la operación del huachicol -fiscal que según expediente de la Fiscalía General involucró a la cúpula de Marina, en tiempos del secretario José Rafael Ojeda y sus sobrinos, y que representa el mayor desfalco nunca antes registrado en México estimado en más de 600 mil millones de pesos por las propias autoridades.

Este enredo igual involucra a Mario Delgado, en aquel momento, dicen, principal beneficiario de ese desfalco como presidente de Morena. Eso fue denunciado por Porfirio Muñoz Ledo, como ex presidente de la Cámara de Diputados.

Otro de los apuntados a competir por la fiscalía, es el ex diputado de Morena. Hamlet García Almaguer, miembro de la iglesia de la Luz del Mundo, y muy cercano al líder de esta congregación Naasón Joaquín García, hoy condenado a una treintena de años de cárcel en EU por violación de menores. El legislador morenista fue uno de los promotores para prestarle Bellas Artes al líder religioso para celebrar ahí en mayo de 2021 su cumpleaños, en un balcón en donde estuvo acompañado por Martí Batres.

