El PAN con la brújula extraviada

De frente y de perfil Ramón Zurita Sahagún

Mareado por el pequeño poder que le otorga ser dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, se subió a un ladrillo y se mareó.

Primero anunció una serie de cambios en el partido que van desde facilitar la afiliación, pasando por modernizar los estatutos.

El PAN atraviesa por la posibilidad de no tener el número necesario de militantes que requieren los partidos nacionales, por lo que lanzó una llamada de auxilio para cubrir la cifra, razón por la que aligera los requisitos para empadronarse en el partido.

Y aunque se encuentra lejana la elección presidencial de 2030 (antes se encuentra la intermedia de 2027), ya empieza a evaluar a sus aspirantes. Claro, los que cree Romero puedan serlo.

Cuenta con una larga lista de prospectos que solamente existen en la cabeza revuelta del dirigente panista, que con ello pretende dar la sensación de que su partido se encuentra listo para terminar con la Cuarta Transformación.

Para todos resultó una sorpresa la larga lista de involucrados con las aspiraciones presidenciales y muchos de ellos ni siquiera estaban enterados que su partido los contempla.

Hay de todo colores y sabores, al gusto de los comensales y tal vez, como pretende hacer con todo tipo de candidaturas, serán ellos mismo los que se propongan.

No importa si tiene carisma, popularidad, conocimientos y hasta dinero para disputar una candidatura de ese calibre, pero Romero ya los apuntó y ellos habrán de manejarse en el futuro como precandidatos.

Todo aquel que ostente un cargo de elección popular, sin importar la vía por la que la obtuvo es pretenso candidato presidencial, según Romero.

Enlistó primeramente a los cuatro gobernadores de Acción Nacional, tres mujeres y un hombre, de los cuáles dos mujeres y un hombre terminarán sus encargos en 2027.

No importa si el PAN retiene esas entidades, lo que sí interesa es que ellos ya se encuentran fuertemente propuestos por su presidente para competir tres años después.

Mauricio Kuri, María Teresa Jiménez y María Eugenia Campos, son vistos como potenciales aspirantes presidenciales por Romero, al igual que Kenia López Rabadán, presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados y quien se asume como pretendiente del gobierno capitalino.

Otros más encuerdados son la gobernadora de Guanajuato, Libia García, y el ex candidato presidencial, Ricardo Anaya, quien busca ardorosamente una nueva oportunidad.

Anaya fue un mal candidato en 2018 que quedó muy lejano del ganador, Andrés Manuel López Obrador, y arrastró en su caída a los partidos de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano que fueron en alianza.

La lista panista muestra que el dirigente nacional, Jorge Romero busca atraer la atención de los ciudadanos mediante una serie de situaciones que no convence ni siquiera a su militancia.

Se ve que los palos de ciego son un recurso que el panista seguirá aplicando durante su mandato, aunque no se esperan grandes resultados de su estrategia.

*******

La reaparición del ex presidente López Obrador deja en claro que él sí calcula cuándo hacer su aparición, atraer la atención y poner en jaque a la presidenta Sheinbaum Pardo. Las jugadas de la encargada del Poder Ejecutivo quedan minimizadas con la súbita aparición del radicado en Palenque.

ramonzurita44@hotmail.com

ramonzxurit44@gmail.com

ENTRETEXTO

El PAN atraviesa por la posibilidad de no tener el número necesario de militantes que requieren los partidos nacionales, por lo que lanzó una llamada de auxilio para cubrir la cifra, razón por la que aligera los requisitos para empadronarse en el partido.