Presencia de flamencos anillados aporta datos para su conservación

Registros en Cozumel

Se mantiene un programa permanente de monitoreo de avifauna en Punta Sur

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cozumel.- La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) documentó la presencia de dos flamencos rosados (Phoenicopterus ruber) anillados en el Parque Ecoturístico Punta Sur, como parte de los esfuerzos permanentes de monitoreo y conservación de la especie.

Los ejemplares portan bandas del Programa Integral de Conservación del Flamenco del Caribe, iniciativa de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), que permite obtener información valiosa sobre la longevidad y los patrones de migración, supervivencia y reproducción de estas aves en la Península de Yucatán.

El director de Conservación y Educación Ambiental (CEA), Rafael Chacón Díaz, explicó que estos flamencos fueron marcados originalmente en la Reserva de la Biosfera Ría Lagartos; el marcado con DHHT en la zona de las Coloradas y el DXZZ en la zona de El Cuyo, Yucatán.

Este último ha sido avistado con anterioridad en Cozumel, por lo que probablemente permanezcan en la zona de la Laguna Colombia durante la temporada invernal, enfatizando que el avistamiento ya fue reportado al Programa Integral de Conservación del Flamenco del Caribe para su seguimiento

La FPMC ha documentado en distintas ocasiones la llegada de flamencos con marcas de identificación a Punta Sur, mediante registros fotográficos y observaciones sistemáticas que fortalecen la base de datos sobre la especie. Estos reportes confirman que los vasos lagunares de Punta Sur, ofrecen condiciones ambientales óptimas para su refugio y alimentación.

En los últimos años, la presencia de la comunidad de flamencos en Laguna Colombia ha mostrado un crecimiento constante, lo que refleja un equilibrio ambiental favorable que permite la supervivencia de flora y fauna clave para la biodiversidad, como las águilas pescadoras, cocodrilos y diversas aves migratorias.

La presencia de flamencos en Cozumel, además de ser un indicador biológico positivo, aporta un valor paisajístico único que enriquece la belleza natural de Punta Sur y reafirma el compromiso de la FPMC con la conservación de los ecosistemas costeros de la isla.

Invitan a exposición pictórica

La Fundación de Parques y Museos de Cozumel (FPMC) invita a la comunidad a la inauguración de la última exposición pictórica y de arte objeto “GraCtitud”, de la artista Addy Bacelis, que se llevará a cabo el sábado 6 de diciembre, a las 20:00 horas, en el Museo de la Isla. La entrada será completamente gratuita.

La directora del Museo de la Isla, Isela Carrillo Cupul, informó que esta muestra marca el cierre de un ciclo creativo de diez años, durante los cuales la artista ha presentado anualmente colecciones inspiradas en la naturaleza, los colores y la esencia de Cozumel, añadiendo que el público podrá disfrutar de una propuesta artística madura, profundamente emocional y con un estilo que ha trascendido fronteras, llegando a colecciones privadas en los cinco continentes.

Agregó que “GraCtitud” invita a detenerse, reflexionar y agradecer, mientras cierra un proceso artístico iniciado en 2016, en el que Addy Bacelis ha explorado el color, la luz, los sentidos, la introspección y la belleza de la isla, a través de las exposiciones “Alegría”, “Misterio de Color” (2017), “Vino tinto, vino blanco” (2018), “Ventanas al rincón” (2019), “Reflejos” (2020), “Fantasías del Caribe” (2021), “Virtud de Cozumel” (2022), “Floreciendo en Cozumel” (2023), “AmaNacer” (2024) y ahora “GraCtitud”, con las cuales ha construido un universo visual propio donde la naturaleza se convierte en maestra, refugio e inspiración.

Por su parte, la directora general de la FPMC, Juanita Alonso Marrufo, destacó que esta exposición se suma al compromiso institucional de promover el talento local y fortalecer el acceso a la cultura, en alineación con el Nuevo Acuerdo por el Bienestar y Desarrollo de Quintana Roo, encabezado por la gobernadora Mara Lezama Espinosa, que impulsa espacios dignos y gratuitos para el disfrute del arte.

Finalmente, refrendó la invitación a la ciudadanía para acompañar a la artista en este cierre de ciclo creativo de 10 años y celebrar juntos el valor del arte hecho en Cozumel. La velada cultural tendrá lugar el sábado 6 de diciembre, a las 20:00 horas, en el centro museográfico.