Reforzarán presencia policiaca en Playa del Carmen y Tulum

Tras serie de homicidios

Suspenderán vacaciones y permisos de agentes de la SSC para garantizar vigilancia

Por redacción DIARIOIMAGEN

Tras una serie de homicidios registrados en las últimas semanas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Quintana Roo anunció que reforzará la presencia policiaca en Playa del Carmen y Tulum. El titular de la dependencia, Julio César Gómez Torres, adelantó que se suspenderán vacaciones y permisos de agentes para garantizar vigilancia continua durante la temporada alta.

En las últimas semanas, ambos destinos turísticos han sido escenario de delitos de alto impacto, lo que generó preocupación entre autoridades y empresarios. La decisión de incrementar la presencia policiaca se tomó en la Mesa de Seguridad del Estado, donde se acordó intensificar operativos en la zona norte de Quintana Roo.

El secretario Gómez Torres subrayó que la medida busca prevenir nuevos hechos violentos y ofrecer mayor tranquilidad a residentes y visitantes, especialmente en vísperas de la temporada vacacional de diciembre.

Estrategia de reforzamiento:

– Suspensión de permisos y vacaciones para policías estatales, con el fin de mantener la fuerza operativa completa.

– Mayor despliegue de patrullajes en zonas turísticas, comerciales y residenciales de Playa del Carmen y Tulum.

– Coordinación interinstitucional con fuerzas federales y municipales para ampliar la cobertura de seguridad.

– Operativos focalizados en puntos identificados como de alta incidencia delictiva.

La medida llega en un contexto donde, pese a los esfuerzos previos, la violencia ha mostrado repuntes. Aunque en 2025 se reportó una reducción del 58% en homicidios dolosos en Tulum y un 31% en Playa del Carmen gracias a estrategias de vigilancia, los recientes hechos obligaron a un ajuste inmediato.

Empresarios y asociaciones turísticas han respaldado la decisión, señalando que la seguridad es clave para mantener la confianza de los visitantes internacionales.

La presencia reforzada busca blindar la temporada vacacional, cuando se espera la llegada de miles de turistas nacionales y extranjeros.

La suspensión de permisos refleja la prioridad de atender la emergencia, aunque podría generar tensiones internas en la corporación.

Se espera que el aumento de patrullajes y filtros de seguridad reduzca la percepción de inseguridad en las zonas más afectadas.