Mantendrán el precio de la tortilla en Tulum hasta 2026

Pese a la inflación

Tulum.- En medio de un contexto nacional marcado por la inflación en productos básicos, autoridades locales y representantes de la industria confirmaron que el precio de la tortilla en Tulum se mantendrá estable hasta 2026, garantizando a las familias un respiro en su economía cotidiana. La decisión responde a acuerdos entre productores, tortillerías y el gobierno municipal, quienes buscan evitar un impacto negativo en el consumo de uno de los alimentos más esenciales de la dieta mexicana.

El precio promedio de la tortilla en Tulum se mantiene en 28 pesos por kilogramo, nivel que no se modificará durante todo 2026. La medida se da en un escenario nacional donde el costo de la tortilla ha registrado incrementos constantes en estados como Nuevo León, CDMX y Jalisco.

En Quintana Roo, Tulum se convierte en el primer municipio en garantizar estabilidad de precios, gracias a acuerdos con productores locales de maíz y distribuidores de harina.

El presidente de la Unión de Tortilleros de Tulum, José Luis Herrera, explicó que el compromiso de mantener el precio responde a la necesidad de proteger a las familias ante la escalada de costos en otros insumos. “La tortilla es un alimento básico y no podemos permitir que se convierta en un lujo”, señaló.

Por su parte, la alcaldesa de Tulum, Diego Castañón Trejo, destacó que el acuerdo es resultado de un esfuerzo conjunto entre el sector privado y el gobierno municipal, y aseguró que se implementarán operativos de verificación para evitar abusos en el precio.

La estabilidad en el precio de la tortilla representa un alivio para:

– Familias de bajos ingresos, que destinan gran parte de su gasto alimentario a este producto.

– Restauranteros y pequeños comercios, que dependen de la tortilla como insumo principal en la preparación de alimentos.

– La imagen de Tulum como destino turístico, al mostrar sensibilidad hacia la economía local en un contexto de encarecimiento generalizado.