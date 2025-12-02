Ciudadanos, contra el aumento en tarifas de estacionamientos

En plazas comerciales de Cancún

Empresarios y organizaciones sociales consideran que la medida afectará la economía familiar

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El anuncio de un incremento en las tarifas de estacionamiento en plazas comerciales de Cancún ha generado un fuerte rechazo entre ciudadanos, empresarios y organizaciones sociales, quienes consideran que la medida afectará la economía familiar y desincentivará el consumo en los centros comerciales.

A partir de enero de 2026, varias plazas comerciales de Cancún planean elevar sus tarifas de estacionamiento hasta en un 20%, según reportes de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco).

Actualmente, los costos oscilan entre 15 y 20 pesos por hora, pero con el ajuste podrían alcanzar los 25 pesos, lo que representa un gasto adicional para quienes realizan compras o trámites en estos espacios.

El incremento se justifica por parte de las administraciones de las plazas como una medida para cubrir gastos de mantenimiento y seguridad, aunque usuarios y comerciantes lo consideran excesivo.

La Canaco Cancún advirtió que el aumento podría reducir la afluencia de clientes en las plazas, afectando directamente a los negocios establecidos.

Organizaciones vecinales señalaron que el estacionamiento debería ser un servicio incluido en la experiencia de compra, no un costo adicional que desaliente el consumo.

Usuarios en redes sociales han manifestado su inconformidad, calificando la medida como un “golpe al bolsillo” en plena temporada decembrina.

El rechazo al aumento de tarifas refleja una preocupación más amplia sobre el encarecimiento del costo de vida en Cancún, donde los servicios básicos y turísticos han registrado alzas constantes en los últimos años. Analistas señalan que la medida podría:

– Incentivar que los consumidores opten por tiendas fuera de plazas comerciales.

– Generar mayor uso de transporte público para evitar el pago de estacionamiento.

– Afectar la competitividad de Cancún frente a otros destinos turísticos y comerciales.

La Canaco y asociaciones de consumidores solicitaron a las administraciones de las plazas reconsiderar el aumento y abrir un diálogo con autoridades municipales, con el fin de encontrar alternativas que no afecten a los usuarios ni a los negocios.

No hay aumento al transporte en Cancún

Autoridades municipales y estatales aclararon que no existe ningún incremento en las tarifas del transporte público en Cancún, luego de que circularan rumores sobre un supuesto ajuste en los costos de pasaje. La Secretaría de Movilidad de Quintana Roo (Semovi) y el Ayuntamiento de Benito Juárez confirmaron que las tarifas se mantienen sin cambios y pidieron a la ciudadanía no dejarse sorprender por información falsa.

En las últimas semanas se difundieron versiones sobre un aumento en las tarifas de transporte urbano y colectivo. Pero la Semovi desmintió estas versiones y aseguró que no se ha autorizado ningún ajuste en los precios.

Actualmente, la tarifa general en Cancún se mantiene en 12 pesos por viaje, mientras que en rutas suburbanas oscila entre 14 y 16 pesos, dependiendo de la distancia.

El director de Transporte de la Semovi, Luis Miguel Ramírez, señaló que cualquier modificación en las tarifas debe ser aprobada por el gobierno estatal y publicada en el Periódico Oficial de Quintana Roo, lo cual no ha ocurrido. La alcaldesa de Benito Juárez, Ana Patricia Peralta, reiteró que el municipio está vigilando que las concesionarias respeten las tarifas vigentes y exhortó a los usuarios a denunciar abusos en caso de cobros indebidos.

Impacto social:

– La aclaración busca dar certeza a los ciudadanos en plena temporada decembrina, cuando el gasto familiar aumenta.

– Los rumores de incremento habían generado preocupación entre trabajadores y estudiantes que dependen del transporte público diariamente.

– Organizaciones vecinales celebraron la aclaración, aunque pidieron que se mejore la calidad del servicio, especialmente en horarios nocturnos y rutas periféricas.

Las autoridades recomendaron a los usuarios verificar información oficial en los canales de la Semovi y el Ayuntamiento; y denunciar cobros indebidos al número de atención ciudadana.