Videojuegos, un riesgo creciente para niños y adolescentes en Q. Roo

Tiempo excesivo frente a las pantallas

Problemas de sueño, irritabilidad y sedentarismo entre menores que juegan más de tres horas diarias

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- El uso de videojuegos entre niños y adolescentes de Quintana Roo incrementó en los últimos cinco años, generando beneficios cognitivos, pero también riesgos asociados al tiempo excesivo frente a las pantallas.

En municipios como Benito Juárez, Playa del Carmen y Othón P. Blanco, especialistas reportan mayor incidencia de problemas de sueño, irritabilidad y sedentarismo entre menores de 8 a 16 años que juegan más de tres horas diarias, de acuerdo con la Secretaría de Salud estatal.

Pediatras advierten que la exposición prolongada puede provocar dolores musculares, incremento de peso y alteraciones en la vista. La psicóloga clínica Laura Díaz señaló que también se observan dificultades de atención en niños que sustituyen actividades recreativas por juegos en línea.

Aun así, expertos reconocen beneficios cuando existe supervisión. El docente en tecnologías educativas, Manuel Rojas, explicó que ciertos videojuegos estimulan la resolución de problemas, la coordinación y el aprendizaje digital.

Videojuegos, un riesgo sin horarios para niños

Ante este panorama, el gobierno del estado impulsa campañas informativas en escuelas públicas para promover horarios controlados y espacios de juego seguros. La SEQ trabaja con docentes para orientar a estudiantes y padres sobre los riesgos del uso desmedido.

La organización Juventud Activa Quintana Roo alertó que falta mayor regulación del tiempo de conexión, especialmente entre jóvenes de 13 a 18 años que pasan hasta seis horas seguidas jugando, principalmente en zonas urbanas del norte del estado.

Entre las fuentes que han advertido sobre estos efectos se encuentran la Secretaría de Salud de Quintana Roo, el Colegio de Psicólogos del Caribe y la organización Juventud Activa, que coinciden en la necesidad de fortalecer la prevención desde el hogar y la escuela.

Especialistas recomiendan equilibrar el uso de dispositivos con actividades físicas, convivencia familiar y descanso adecuado, para reducir los efectos negativos y aprovechar los beneficios que los videojuegos pueden aportar cuando se usan con moderación.