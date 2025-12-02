Los Ángeles Azules Llegan a la Plaza de Toros “La México

Uno de los escenarios más emblemáticos de la Ciudad de México

6 DE JUNIO

Preventa Banamex: 4 diciembre, 10:00 a.m.

Después de agotar los boletos para sus dos fechas en el Auditorio Nacional los próximos 10 y 11 de diciembre, Los Ángeles Azules siguen conquistando cada escenario del país, y por supuesto, no podía faltar uno de los recintos más emblemáticos de la capital. ¡Prepárense! Por primera vez, los oriundos de Iztapalapa se presentarán en la Plaza de Toros La México el próximo 6 de junio. ¡Será una noche histórica de cumbia y sabor!

“Si Sabes Contar”: Un Nuevo Hit que Arrasa

La banda llega con su nuevo éxito, “Si Sabes Contar”, una canción que está arrasando en plataformas digitales y listas de reproducción, el cual se perfila para ser una de las mejores de su extenso repertorio. Por si esto fuera poco, este track cuenta con la participación especial en los micrófonos de Luck Ra y Yami Safdie, consolidándose rápidamente entre las favoritas de los fans.

Su calidad musical está respaldada por la crítica y las ventas. Billboard incluyó su éxito “Nunca Es Suficiente”, en su prestigiosa lista de 50 Latin Essential Songs of the Decade. Además, esta canción ganó el premio a Regional Mexican Song of the Year en los Premios Billboard 2020, y se mantuvo en el primer lugar de ventas en Amprofon durante 52 semanas consecutivas.

OCESAfact: El éxito de Los Ángeles Azules no tiene fronteras. Con más de 17 millones de oyentes mensuales, están posicionados como uno de los 500 artistas más escuchados de Spotify a nivel mundial. Han llevado su música por todo el mundo, visitando las ciudades más importantes de México, Argentina, Colombia, Canadá, Estados Unidos (en donde harán una nueva gira en 2026), España, Alemania e Inglaterra, entre otros países.

Esta es tu oportunidad para presenciar un momento que quedará grabado en la historia de la música mexicana: el debut de Los Ángeles Azules en la Plaza de Toros La México. ¡Será una fiesta de cumbia sinfónica que no debes perderte! Corre por tus boletos, este 4 de diciembre en la Preventa Banamex y al día siguiente será la venta general.

¡Prepárate para disfrutar una noche espectacular llena de ritmo y baile con la mejor música de Iztapalapa para el mundo!