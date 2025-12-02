El cambio en la Fiscalía es un distractor, mientras avanza reforma a la Ley de Aguas

CLASE POLITICA Miguel Ángel Rivera

Mientras la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo y la artificial mayoría oficialista en el Senado desperdician su tiempo en un proceso, la elección de nuevo titular de la Fiscalía General de la República (FGR), del que ya se sabe cuál será el final, los productores agrícolas adelantan sus protestas y marchan hacia la capital del país, en un desesperado intento de bloquear la aprobación de una nueva ley en materia de aguas que afectará sus derechos y provocará una mayor caída en el ya muy disminuido sector agropecuario.

Desde la “renuncia” o cese del anterior titular de la FGR, el abogado Alejandro Gertz Manero, se conoció que su relevo sería la ex fiscal en la Ciudad de México Ernestina Godoy Ramos. Para ello, la ex encargada de la Consejería Jurídica de la Presidencia fue nombrada titular de la Fiscalía Especial de Control Competencial, en sustitución de otra abogada a la que ni siquiera se menciona por su nombre. Los funcionarios son desechables, pero también tienen su recompensa si son disciplinados.

Horas después de su nombramiento, como encargada del despacho de Fiscal General de la República, Godoy Ramos recibió la bienvenida de parte de su jefa, la presidenta Sheinbaum y asumió sus primeras responsabilidades al nombrar a dos funcionarios, César Olivares Aparicio, al frente de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (Femdo), y a Héctor Elizalde Mora, al frente de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), los dos allegados al secretario de Seguridad, Omar García Harfuch.

En su bienvenida, la jefa del Ejecutivo federal destacó que se requiere una mayor coordinación entre esas dos instituciones, la mencionada Secretaría de Seguridad y la “autónoma” Fiscalía General de la República.

Todas esas acciones y declaraciones dieron validez a la presunción de que Godoy Ramos se mantendría al frente de la FGR.

El proceso se cumplió a toda velocidad, luego de que unos cuatro o cinco días antes de la “renuncia” de Gertz Manero empezaron a circular rumores de que sería separado del cargo.

La artificial mayoría oficialista del Senado validó la remoción de Gertz a pesar de que no se cumplía en sentido estricto lo dispuesto por la ley, en el sentido de que el cargo de titular de la FGR sólo se puede renunciar por causas de fuerza mayor. Todavía más, la carta de despedida del funcionario que lo mismo trabajó para gobiernos del PRI, PAN y Morena no menciona la palabra renuncia y sólo informa que la Presidenta le propuso ir de embajador a un “país amigo” que, luego se supo por versiones extraoficiales, sería Alemania.

Si, como se acostumbra en la llamada Cuarta Transformación, todo se soluciona a la carrera sin respetar plazos ni procedimientos, sorprende que, luego de la remoción, el Senado y la Presidencia iniciaran un tortuoso proceso para dar forma a un nombramiento ya aprobado y con la nueva funcionaria ya en funciones.

Primero, se abrió el registro de aspirantes a convertirse en fiscales. En total, se inscribieron 43 profesionales del Derecho, incluida la ya nombrada y en funciones Ernestina Godoy. Después, los mismos senadores del oficialismo redujeron a diez la lista remitida a la jefa del Ejecutivo, quien, a su vez, deberá escoger una terna que pondrá a consideración de los legisladores, quienes votarán por el triunfador que ya se sabe quién será y cuyas iniciales son Ernestina Godoy Ramos.

Otra duda que surge es conocer quiénes y por qué 42 abogados, algunos con notables trayectorias profesionales y académicas prestaron sus nombres para esta pantomima. También hay otros que se inscriben en prácticamente todos los concursos.

Para no resultar muy detallista, basta mencionar algunos casos de la lista reducida a sólo 10 aspirantes.

Allí está Luz María Zarza Delgado, doctora en Derecho, ex magistrada, ex directora jurídica de Pemex, quien aspiró a ministra de la Suprema Corte, pero quedó fuera del “acordeón” donde se anotaron los ganadores.

Otra, Sandra Luz González Mogollón, licenciada por la Universidad Veracruzana, quien ha desempeñado cargos en el SAT y en la entonces Procuraduría General de la República, delegación Tabasco, y recientemente fue uno de los tres finalistas para elegir Fiscal Especializado en Combate a la Corrupción de la Fiscalía veracruzana.

Por cuestiones de equidad de género, dos varones:

Manuel Pérez De Acha, doctor en Derecho por la UNAM, aspiró desde 2019 a la FGR, pero fue superado por Gertz. Profesor universitario, articulista en varios medios de comunicación y miembro del Comité de Participación Ciudadana, perteneciente al Sistema Nacional Anticorrupción.

Hamlet García Almaguer, maestro en Derecho, ex diputado federal por Morena, con cargos en el antes Distrito Federal y en la delegación Cuajimalpa, así como consejero suplente de Morena ante el Instituto Nacional Electoral (INE).

Los que ya no tienen tiempo para negociaciones que no conducen a ningún lado son los productores agropecuarios de Puebla, Veracruz y Tlaxcala que conforman la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax, quienes ya emprendieron una caravana de tractores en defensa de sus derechos sobre el agua. La manifestación se realiza por la carretera que va de Perote, Veracruz, hasta la desviación para Apizaco, Tlaxcala.

Su propósito es llegar hoy, miércoles, a la Ciudad de México, en donde, previsiblemente, la Cámara de Diputados aprobará las repudiadas reformas a la Ley de Aguas Nacionales que desde su perspectiva afectará todavía más al campo mexicano.

Los organizadores de las acciones en defensa del agua y el campo aseguraron que no pretenden bloquear carreteras, pues su movilización es “completamente pacífica”, pero que pretenden hacer un alto en Apizaco para mantenerse “en alerta” y avanzar hacia la Cámara de Diputados en caso de que avancen los trabajos para aprobar esos cambios legales que ellos consideran nocivos.

La caravana salió ayer, martes 2 de diciembre, de Perote, para avanzar sobre la carretera México-Veracruz, con varias escalas.

Algunas de las paradas estarán en Zacatepec, Puebla, yen los municipios de Cuapiaxtla, Huamantla y Apizaco, de Tlaxcala.

Los integrantes de la Alianza Agrícola Pu-Ve-Tax en Defensa del Agua puntualizan que los productores del campo “están haciendo lo que muchas veces se les obliga a hacer: salir a las carreteras para que, ahora sí, alguien los escuche”.

Precisaron que cada productor integrante de esta caravana representa la “falta de agua en sus cultivos, decisiones que se toman sin consultar al campo, incertidumbre que mina su trabajo y exigencias legítimas que no han tenido respuesta”.

Al grito de “soluciones, no discursos”, también rechazaron las acusaciones de que su movilización tiene fines políticos. Dijeron que se trata de una lucha por la supervivencia.

“Sin agricultores no hay comida… y sin agua, simplemente no hay campo”, repitieron en esta vieja expresión que se asemeja a otra consigna muy popular: “sin maíz no hay país”.

Mientras se mantienen esta y otras protestas, el coordinador de la mayoría oficialista en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal Ávila, de Morena, confirmó que el dictamen de la Ley General de Aguas y la Ley de Aguas Nacionales se discutirá y aprobará mañana jueves.

Aseguró que el proyecto de dictamen incluye las solicitudes y propuestas que hicieron las agrupaciones campesinas y dejó abierta la posibilidad de introducir nuevos cambios durante la revisión de la iniciativa.

El ex gobernador de Zacatecas aseguró que los legisladores se mantienen atentos a las demandas de los productores agrícolas.

Pero no sólo los campesinos están en desacuerdo, también los legisladores de oposición, aunque no tienen el poder para imponer modificaciones.

“Morena presenta una ley sin presupuesto porque su plan no es resolver el agua, es tener el control político, es ponerle el pie en el cuello al sector productivo, al sector que realmente le da alimentos a los mexicanos. Este dictamen presume reformas, pero no pone un solo peso para hacerla realidad. Hoy estamos frente a la mayor simulación hídrica en décadas. Este gobierno, narco-gobierno de Morena, presume una reforma histórica, pero lamentablemente no destinan recursos, no garantizan inversión, no fortalecen la infraestructura y no crean capacidades reales”, dijo el diputado panista Marcelo Torres Cofiño.