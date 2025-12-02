Presenta Enrique Vargas iniciativa para reformar la Ley del Trabajo

Para garantizar derechos de personas con VIH

Valle de México.- En el marco del Día Internacional de la Lucha contra el Sida, el senador panista Enrique Vargas del Villar presentó una iniciativa de ley para reformar la Ley Federal del Trabajo, con el objetivo de garantizar el respeto y la observancia de los derechos humanos a favor de las personas que viven con esa enfermedad.

Al suscribir la iniciativa, explicó que alrededor del 0.06 por ciento de la población, vive con VIH en México; sin embargo, un tercio de la población consideró que convivir con personas que enfrentan esta enfermedad, representa un riesgo y, por otro lado, discriminación hacia personas que viven con este virus.»

Vargas del Villar recordó que es necesario garantizarles el respeto a los derechos humanos. “Esta iniciativa representa un compromiso con la dignidad humana, pues reafirmamos que el trabajo no puede vulnerar los derechos humanos, sino que debe ser un ámbito protector y dignificador de las personas», reiteró

El senador mexiquense destacó que dicha iniciativa representará un avance hacia el Estado de Derecho, toda vez que fortalecerá la protección integral de los grupos vulnerables, reforzando la legitimidad del sistema normativo mexicano.