Avanza la rehabilitación de vialidades en Naucalpan para una movilidad digna

Recuperación de la carpeta asfáltica

Naucxlpan, Mex.- El compromiso de rehabilitar 1 millón de metros cuadrados de calles y vialidades, para recuperar la movilidad digna en las comunidades, avanza con paso firme, con el programa de Rehabilitación con Asfalto y dejando Huellas de la Transformación con el bacheo en las comunidades, afirmó el presidente municipal Isaac Montoya.

A la fecha, a través del Programa de Rehabilitación con Asfalto realizado por la dirección de Obras Públicas, recuperan calles con pavimento asfáltico por técnicas de recuperación de la carpeta asfáltica, las calles E (de Negra Modelo a Bohemia) y Victoria (de Gustavo Baz a Calle F) se intervino una superficie total de 5,552 m2.

En la colonia Modelo, el alcalde inauguró en su momento, la rehabilitación de la Calle E y Calle Victoria con pavimento asfáltico por técnicas de recuperación de la carpeta asfáltica de estas calles, en beneficio de alrededor de 120 mil habitantes.

Estas rehabilitaciones son realizadas con la misma calidad, con la misma técnica para la mejora visible de las vialidades, en colonias como la 10 de abril y la Ahuizotla, entre otras, para de esta manera ir “recuperando el derecho de la ciudadanía Naucalpense a trasladarse de forma digna, de manera adecuada, con las condiciones mínimas aceptables para cualquier ciudadano que paga sus impuestos y que realmente están comprometidos con esa transformación.

Desde los primeros días del Gobierno de la Transformación, trabajan para rehabilitar los baches que en un inicio predominaban en las vías de Naucalpan por el descuido de la administración pasada y con recursos propios, en un primer momento de la mano del gobierno de la maestra Delfina Gómez, a través de la Junta de Caminos, progresaron con el “Bachetón”.