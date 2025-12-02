EL MONUMENTO A LA REVOLUCIÓN SE ILUMINÓ CON LOS COLORES DE COSTA RICA POR EL 77 ANIVERSARIO DE LA ABOLICIÓN DEL EJÉRCITO

La iniciativa fue posible gracias a la colaboración entre la Embajada de Costa Rica, la Coordinación General de Asuntos Internacionales de la Jefatura de Gobierno y la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, a través de la Red de Intituciones Culturales Internacionales, reflejando la importancia de construir puentes culturales y diplomáticos desde lo simbólico y lo colectivo para fortalecer los lazos entre ambas naciones

La Banda Municipal de Acosta, conformada por más de 200 participantes, se sumó a la conmemoración para llenar de música y baile la plaza de la República

La Secretaría de Cultura de la Ciudad de México informa que la Embajada de la República de Costa Rica en México conmemoró este lunes 1 de diciembre de 2025 el 77 aniversario de la Abolición del Ejército con una ceremonia en el Monumento a la Revolución, el cual fue iluminado con los colores de la bandera costarricense en un gesto simbólico de paz, unión y reconocimiento a uno de los hitos históricos más relevantes de la nación centroamericana, una iniciativa apoyada por la Red de Intituciones Culturales Internacionales de esta dependencia capitalina.