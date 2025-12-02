Crea la SSPC cuerpo de élite para combatir delitos de alto impacto

Acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación

La operación estará basada en una intensa coordinación con diversas instituciones de seguridad

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch, delegó facultades a la Subsecretaría de Inteligencia e Investigación Policial (SIIP) para constituir un cuerpo de agentes de élite que se encargará de investigar y perseguir delitos de alto impacto, estrategias contra generadores de violencia y ejecutar “operaciones especiales”.

El acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) se establece que dicho cuerpo de agentes estará a cargo de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNO), que está directamente adscrita a la mencionada subsecretaría.

La SSPC justificó la decisión, señalando que la medida es “para procurar la mejor organización del trabajo y agilizar el despacho de los asuntos que son competencia de esta secretaría”.

El cuerpo de agentes de élite se encargará de planear y ejecutar operaciones basadas en inteligencia y estrategias tácticas para ubicar y detener a quienes generan violencia. También deberán establecer protocolos para responder a situaciones que pongan en riesgo a personas, bienes o el medio ambiente, y desarrollar medidas de apoyo y protección para servidoras y servidores públicos que puedan ser víctimas de agresiones o delitos.

Además, este equipo será responsable de recibir entrenamiento especializado y coordinarse con otras instituciones de seguridad para realizar operaciones conjuntas. Trabajarán en colaboración con áreas de investigación de la secretaría y autoridades de los tres niveles de gobierno, así como con organismos internacionales, y deberán atender objetivos prioritarios y cumplir órdenes ministeriales y judiciales.

“La persona responsable del cuerpo de agentes, señalado en el numeral anterior, será la persona titular de la Unidad Nacional de Operaciones Estratégicas (UNOE), directamente adscrita a la SIIP. Además, será la encargada de coordinar los trabajos, las funciones y la organización del cuerpo de agentes, sin perjuicio de las atribuciones y funciones que le correspondan, conforme a las necesidades del servicio de las operaciones estratégicas”, señala el acuerdo.

García Harfuch firmó la orden desde el pasado 13 de noviembre, pero la semana pasada el entonces titular de la SIIP, Héctor Elizalde Mora, fue nombrado Jefe de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la FGR, por lo que aún se desconoce quién lo sustituirá en la SSPC.

La SIIP es el área que tiene acceso a la Plataforma Central de Inteligencia (PCI), creada por una reforma legal de julio pasado, que está conectada a toda clase de fuentes de información, públicas y privadas.

Finalmente, se precisó que el acuerdo entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Es decir, el 2 de diciembre de 2025.

Alcance y coordinación interinstitucional

La operación de la policía de élite contra la violencia estará basada en una intensa coordinación con diversas instituciones de seguridad, tanto nacionales como internacionales. El acuerdo establece que este equipo trabajará en conjunto con:

Áreas de investigación de la Secretaría.

Autoridades de los tres niveles de gobierno.

Organismos internacionales.

Adicionalmente, los agentes de la UNO deberán cumplir con el mandato de atender objetivos prioritarios y asegurar el cumplimiento de las órdenes ministeriales y judiciales que les sean asignadas.

La UNOE opera desde octubre de 2024

La UNOE opera desde octubre de 2024, cuando la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo asumió el cargo. Según el reporte, ya contaba con unos 250 elementos entrenados por unidades de élite de Estados Unidos, Colombia, España y Francia, y buscaba cerrar el año con 800.

Aunque la SSPC perdió control de la Guardia Nacional, ahora adscrita a la Sedena, y la AIC depende del Ministerio Público Federal, mantiene bajo su estructura a integrantes del Servicio de Protección Federal, que solo tiene labores de custodia, así como a miembros del Centro Nacional de Inteligencia.

En junio, Sheinbaum publicó el nuevo reglamento interior de la SSPC, que no menciona la UNOE como tal, pero sí la Unidad de Investigación de Delitos de Alto Impacto y Operaciones Estratégicas, así como una Dirección General de Operaciones Estratégicas.

Las responsabilidades clave de esta nueva fuerza incluyen:

Operaciones basadas en inteligencia: Planear y ejecutar estrategias tácticas para ubicar y detener a los principales generadores de violencia en el país.

Protocolos de respuesta: Establecer mecanismos de respuesta rápida para situaciones que pongan en riesgo a personas, bienes o el medio ambiente.

Protección a servidores públicos: Desarrollar medidas de apoyo y protección para el personal que pueda ser víctima de agresiones o delitos en el ejercicio de sus funciones.

El cuerpo de agentes de élite recibirá entrenamiento especializado y deberá coordinarse activamente con áreas de investigación de la SSPC, autoridades de los tres niveles de gobierno y organismos internacionales para cumplir con órdenes ministeriales y judiciales.

Aunque el acuerdo es de carácter administrativo, implica un ajuste importante dentro de la estructura de seguridad federal. A partir de ahora, la Subsecretaría de Inteligencia en Investigación Policial tendrá mayor margen de acción para formar equipos especializados y coordinar operativos complejos en todo el país.