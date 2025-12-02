Delfina Gómez se consolida como la gobernadora mejor evaluada de México y alcanza récord de aprobación

Encuesta de Demoscopia Digital

La primera mujer en gobernar el Estado de México ha logrado una tendencia ascendente constante en la percepción ciudadana, consolidando un modelo de gobierno basado en resultados

La gobernadora Delfina Gómez Álvarez alcanzó en noviembre de 2025 un hito histórico al registrar el nivel de aprobación más alto de su gestión con 66.4%, consolidándose como la mujer gobernadora mejor evaluada de todo México y ubicándose entre los cinco mandatarios estatales con mayor respaldo ciudadano a nivel nacional, según revela la más reciente encuesta de Demoscopia Digital.

Este resultado marca un momento de inflexión en el liderazgo político mexiquense, donde la primera mujer en gobernar el Estado de México ha logrado una tendencia ascendente constante en la percepción ciudadana, consolidando un modelo de gobierno basado en resultados.

La encuesta de Demoscopia Digital refleja que seis de cada diez mexiquenses respaldan el trabajo de la gobernadora, una cifra que contrasta significativamente con el inicio del año, cuando su aprobación se situaba en 63.7%.

El estudio de Demoscopia Digital atribuye este incremento histórico en la aprobación principalmente a tres pilares fundamentales de su administración: programas sociales de alto impacto, infraestructura y movilidad, y resultados contundentes en seguridad.