Delfina Gómez destaca acciones para transformar la zona oriente del Edomex

Asiste al Primer Informe en Valle de Chalco

Coordinación entre los tres niveles de gobierno logra justicia social a vallechalquenses, señala

Valle de Chalco, Estado de México. – Cientos de vecinas y vecinos presenciaron el mensaje de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez Álvarez durante el Primer Informe del Presidente Municipal, Alan Velasco Aguero, en el que destacó que la zona oriente vive una etapa de auténtica justicia y transformación, impulsada por el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno y el respaldo permanente de la Presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo.

La mandataria mexiquense reconoció que por primera vez se tiene un compromiso con Valle de Chalco, que es beneficiado con el Plan Integral de la Zona Oriente, el cual contempla 121 acciones que pretenden fortalecer la movilidad, robustecer la seguridad, velar por el bienestar social y dignificar la vida de las personas que aquí han vivido durante décadas.

“El gobierno del Estado de México comparte con los ayuntamientos la responsabilidad de impulsar su desarrollo acercando programas y acciones por el bienestar de todas y todos los mexiquenses. Después de varios años de abandono del Oriente de la entidad y en especial de Valle de Chalco, hoy, este municipio vive una etapa histórica de transformación, pero yo diría de justicia”, aseveró la Maestra Delfina Gómez Álvarez.

Uno de los objetivos de la administración mexiquense ha sido la mejora en materia de seguridad, gracias a la creación de la Estrategia Operativa Oriente, el mejoramiento de patrullas, las mesas regionales de paz y otras acciones, la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez informó que ha disminuido 42% el promedio diario de homicidio en la entidad.

Ante los retos de abandono histórico que el municipio tenía, la Mandataria estatal aseveró que el gobernar conlleva una gran responsabilidad, visión y sensibilidad social; “el Gobierno de México y los Gobiernos Estatal y Municipal estamos sumando esfuerzos con Valle de Chalco para seguir transformando y alcanzar juntos el desarrollo y bienestar de su gente”, dijo la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez en su intervención.

Gracias al trabajo coordinado por diversas dependencias municipales, estatales y federales, se han puesto en marcha mega obras como el Trolebús Línea 11 que ayuda a la movilización de miles de vallechalquenses, la mejora en infraestructura urbana, entrega de apoyos directos a la población, entre otros compromisos que se han hecho durante esta administración.