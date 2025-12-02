Llama Horacio Duarte a seguir defendiendo la transformación

“Hay coordinación y rumbo político”

Tonanitla, Estado de México.– Desde el oriente mexiquense, Horacio Duarte Olivares, Secretario General de Gobierno, señaló que con la Gobernadora Delfina Gómez Álvarez hay coordinación y rumbo político en los municipios de Amecameca, Jaltenco y Tonanitla.

Al asistir al Primer Informe de Gobierno de Ivette Topete García, Presidenta Municipal de Amecameca; de Rosario Payne Islas, Presidenta Municipal de Jaltenco, y de Mauro Martínez Martinez, de Tonanitla, el Secretario Horacio Duarte Olivares llamó a los municipios a seguir defendiendo la transformación del país y la entidad.

“A nombre de la Maestra Delfina los seguimos invitando a permanecer juntos en este equipo de trabajo para que mujeres y hombres de buena voluntad trabajemos hombro con hombro, sin distinción, sin privilegios y poniendo por encima y en el centro de la acción pública al pueblo del Estado de México”, recalcó el encargado de la política interior.

Recordó que, gracias al trabajo conjunto, en el Estado de México los delitos de alto impacto disminuyeron 11 por ciento y, en los últimos 10 meses, se registraron 600 homicidios menos.

“A diferencia de otras regiones del Estado de México, donde todos los días tenemos que empeñarnos en seguir disminuyendo los índices delictivos, aquí, afortunadamente, gracias al trabajo de nuestra Presidenta Municipal tenemos un municipio que tiene paz, tranquilidad y sobre todo mucho trabajo a favor de la gente”, informó el Secretario Horacio Duarte Olivares durante el Primer Informe de la alcaldesa de Amecameca, Ivette Topete García.

“Hoy juntas y juntos, Gobierno municipal, Gobierno del Estado de México, Gobierno de México, seguimos tendiendo puentes, derribando muros y trabajando como una sola fuerza para que el bienestar la esperanza y la transformación lleguen a todos nuestros municipios”, reafirmó el Secretario Horacio Duarte tras el Primer Informe de la alcalde de Jaltenco, Rosario Payne Ríos.

El Secretario Horacio Duarte invitó a continuar caminando juntas y juntos en equipo, sin distinción ni privilegios y poniendo por encima y en el centro de la acción pública al pueblo del Estado de México.

Finalmente, en Tonanitla, Duarte Olivares invitó a seguir trabajando en equipo; “Hoy, Gobierno municipal, Gobierno estatal y el Gobierno de México avanzamos juntos tal como lo aprendimos hace muchos años, escuchando al pueblo, tomando decisiones de frente, sin olvidar de dónde venimos, pero mucho menos a quién nos debemos”.