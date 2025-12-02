Deloitte University D. Líderes entrega Reconocimientos Empresas Excepcionales 2025

Por: Asael Grande

La “Ceremonia de Entrega de Reconocimientos a las Empresas Excepcionales Deloitte University D. Líderes 2025” se llevó a cabo en el Deloitte University D. Líderes en México, una iniciativa impulsada por el Consejo Coordinador Empresarial (CCE), el Consejo de la Comunicación y el Instituto para el Fomento a la Calidad para reconocer a empresas excepcionales, distinción que se otorga a organizaciones que lideran la transformación empresarial con impacto social, innovación y contribución directa al desarrollo del país.

El C.P Francisco Pérez Cisneros, CEO de Deloitte Spanish Latin America comentó durante la ceremonia Empresas Excepcionales 2025, donde se busca distinguir a las empresas que han llevado a cabo prácticas sobresalientes con dimensión social: “es un honor recibirlos en Deloitte University, nuestro centro de formación de líderes para celebrar esta premiación en colaboración con el Consejo Coordinador Empresarial, El Consejo de la Comunicación, y el Instituto para el Fomento a la Calidad, este encuentro que hoy representa más que un día de reconocimientos, es una declaración de compromiso con la excelencia, la innovación y la calidad en la gestión empresarial, con organizaciones que hoy nos acompañan, y que alcanzan los más altos estándares, elevan no sólo a sus negocios, sino a todo el ecosistema productivo y social de nuestro país; en Deloitte creemos firmemente que el verdadero promotor del alto desempeño es el talento, nuestro propósito es claro, transformar nuestro conocimiento en valor intangible y apoyar a los líderes empresariales a tomar decisiones que generen un impacto real en sus organizaciones y en nuestra comunidad; la premiación que hoy nos reúne reconoce valores fundamentales, la cultura organizacional con propósito e innovación, la capacidad de adaptación, la sostenibilidad y el compromiso con la calidad”.

Por su parte, Salvador Villalobos. Presidente Ejecutivo del Consejo de la Comunicación, dijo: “estos premios nos encantan, reconocer empresas excepcionales; parece que fue ayer cuando se instituyó este premio para poder distinguir a las empresas que frente a la emergencia sanitaria, recuerdan, habían realizado acciones sobresalientes para cuidar a sus colaboradores mantener sus empleos y, sobre todo, promover la innovación, hoy cinco años después este gran reconocimiento se ha fortalecido, cada vez son más empresas que participan, y hoy es un orgullo celebrar el compromiso y la excelencia en el sector empresarial de nuestro país, las empresas que sobresalen no se contentan por ser buenas, son las que buscan la excelencia, hoy distinguimos a cincuenta empresas que han ido más allá, de alcanzar resultados sobresalientes”.

Entre las empresas líderes que recibieron el reconocimiento Empresas Excepcionales 2025, podemos mencionar: Niagara de México, GNP Seguros, Peñoles, Grupo Bimbo, Ema-entidad mexicana de acreditación a.c, Red Bamx Bancos de Alimentos de México, Entropy, Grupo Herdez, Clarios, Grupo Hunan, Toks Restaurante, CompuSoluciones, Grupo México Infraestructura, Alamos Gold Inc. Minas de Oro nacional S.A DE C.V, Alsea Fundación, Fundación Helvex. Heineken México, Odemás, Daimler Truck Planta Saltillo, Fundación Gigante, NYCE A QUIMA COMPANY, Iberdrola México, Colegio Orlegi, Valores Mexicanos, El Palacio de Hierro Soy Totalmente Palacio, Gigante Grupo Inmobiliario, Universidad Pilgrim’s, entre otras empresas que, como resultado de sus acciones, generan confianza y seguridad en sus clientes, reafirman su reputación y posicionamiento como firmas líderes en el mercado.