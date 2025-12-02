Tienda Superissste de Guadalajara registra un crecimiento histórico

Celebró su 39 aniversario

Guadalajara, Jalisco.- Tiendas SUPERISSSTE celebró el 39 aniversario de la Tienda Guadalajara con el relanzamiento oficial del espacio completamente renovado, que en los últimos meses ha registrado un crecimiento histórico: sus ventas aumentaron 356 por ciento gracias al fortalecimiento del abasto, la incorporación de nuevos proveedores y la recuperación de la confianza de las y los clientes.

El establecimiento, ubicado en calle Gigantes 2969, fue renovado de manera integral mediante una inversión superior a 7 millones 112 mil pesos. Con estos recursos se impermeabilizaron más de 4 mil 600 metros cuadrados de techumbre, se aplicó pintura nueva en 2 mil 500 metros cuadrados, se sustituyó el piso en 1 mil 800 metros y se actualizó toda la señalética. Las mejoras permiten ofrecer un espacio más moderno, seguro y accesible para las familias de Guadalajara y los municipios aledaños.

Además de la intervención física, la tienda incorporó un servicio que amplía de manera significativa su impacto social. Desde agosto opera, en un área de 800 metros cuadrados, un Centro Integrador de la Secretaría de Bienestar donde se realizan trámites y entregas de tarjetas de programas como Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, Pensión Mujeres Bienestar, Jóvenes Construyendo el Futuro y apoyos para personas con discapacidad permanente. A la fecha, este espacio ha brindado más de 52 mil acciones de atención a la población, consolidando a la tienda como un punto clave de servicios sociales en la región.

La transformación de la Tienda Guadalajara forma parte del proceso nacional de modernización de SUPERISSSTE, orientado a fortalecer la red de abasto, mejorar la infraestructura de sus unidades de venta y acercar productos de calidad a precios justos, además de servicios sociales esenciales.

Encabezaron el corte de listón y realizaron un recorrido por las áreas remodeladas el encargado de la Subdelegación Médica del ISSSTE en Jalisco, David Sánchez González; el subdelegado de Prestaciones de la Representación Estatal, Antonio Ceja Guerra; la delegada del Bienestar en Jalisco, Katia Meave Ferniza; y el director regional de Bienestar Guadalajara, Gerardo Galicia. También participaron la subdirectora de Abasto de SUPERISSSTE, Evelyn Garrido, y la representante sindical, Cristina Maldonado Pozos.

Con este relanzamiento, SUPERISSSTE reafirma su compromiso con las y los trabajadores del Estado y con las comunidades de Jalisco, consolidando un modelo de tienda más sólido, con mayor alcance social y cercano a las necesidades de la población.