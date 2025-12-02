La justicia inicia con el encuentro de las instituciones y ciudadanía: Guerra Álvarez

– Los tres presidentes de los órganos integrantes del PJCDMX se sumaron para abrir las puertas de la casa de justicia a través de stands de atención y conferencias de la Feria de Servicios Encuentro con la Justicia, Jornadas de Igualdad



La justicia no comienza en los expedientes, sino en el trato humano, en la palabra sencilla, en la posibilidad de que una institución y una persona puedan verdaderamente encontrarse, expuso el presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México (TSJCDMX) del Poder Judicial de la Ciudad de México, magistrado Rafael Guerra Álvarez al dar la bienvenida a la Feria de Servicios Encuentro con la Justicia, Jornadas de Igualdad.

De manera coordinada con los presidentes del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), magistrado Nicolás Jerónimo Alejo; y del Órgano de Administración Judicial (OAJ), Jorge Guerrero Meléndez, se inauguró este encuentro en el inmueble Juan Álvarez, ubicado en Niños Héroes 132.

En el contexto de los 16 días de activismo por los Derechos Humanos, el órgano judicial abre sus puertas para que la ciudadanía se acerque a los servicios de la institución, de otras dependencias y organizaciones.

En su intervención, el magistrado Guerra Álvarez sostuvo que, fechas como el Día Internacional de Personas con Discapacidad o el 80 aniversario de la Carta de las Naciones Unidas obligan a mirar la igualdad con honestidad, a reconocer lo que falta y a visibilizar a quienes la historia ha marginado sistemáticamente.

Añadió que, a diario, el PJCDMX realiza un esfuerzo profundo y constante de formación para que cada servidora y servidor actúe con sensibilidad, conciencia real de los derechos humanos, y una perspectiva de género.

Jorge Guerrero Meléndez dijo que, con la Feria, las instalaciones del PJCDMX reasumen su vocación de ser un espacio público, siempre al servicio de los habitantes de esta Ciudad. Aseguró que la Reforma Judicial implicó un cambio de visión, pues, aunque se permanece en las mismas instalaciones, el compromiso actual de quienes forman parte de esta Casa de Justicia tiene miras mayores a simplemente impartir justicia.

“Quienes formamos parte de este nuevo Poder Judicial estamos convencidos que es tiempo de acciones constantes y efectivas que respondan al clamor social de tener una justicia cercana y humana, que no solo proteja y promueva el respeto a los derechos humanos a través del dictado de sentencias, sino que transforme la percepción que tiene la población de una impartición de justicia formalista, insensible, lejana y fuera de su alcance”, aseveró.

Por su parte, Jerónimo Alejo manifestó que el TDJ no solo cumple una función estrictamente normativa o sancionadora, representa ante todo la garantía de que quienes imparten justicia lo hagan con estricto apego a la legalidad, ética e imparcialidad y el respeto irrestricto a la dignidad de las personas. “En el centro de este mandato se encuentran los principios fundamentales de los derechos humanos y la igualdad sustantiva.

Añadió que es indispensable que las personas servidoras públicas judiciales no solo deben conocer las normas, sino comprender su sentido, alcance e impacto en la vida de las personas. “La disciplina judicial es también un instrumento pedagógico; una forma de enviar un mensaje claro: en el Poder Judicial de la Ciudad de México, la dignidad humana es inviolable y la violencia no tiene lugar”.

En la explanada del inmueble se colocaron stands de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, la Dirección Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos; el Centro de Justicia Alternativa, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; el Instituto de las Personas con Discapacidad de la Ciudad de México, la Comisión de Ciudadanos por los Derechos Humanos, la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, la Instancia Ejecutora del Sistema Integral de Derechos Humanos, Círculo Diverso, A.C.; el Consejo para Prevenir la Discriminación y el Registro Civil de la Ciudad de México.

En el presídium inaugural estuvieron las personas integrantes del OAJ, Reina Mince y Sara Alvarado, y su secretario ejecutivo, Sergio Fontes; así como el magistrado del TDJ, Diego Guerrero; y la directora Ejecutiva de Orientación Ciudadana y Derechos Humanos, Susana Batiz.

Del 1 al 10 de diciembre se realizarán diversas conferencias y actividades, el programa puede consultarse en el portal y los perfiles de redes sociales del PJCDMX.