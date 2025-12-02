Sectur celebra legado culinario de México en la presentación del libro “Cocina que despierta”

Importancia cultural de las cocineras tradicionales

La obra reúne testimonios, recetas e ingredientes emblemáticos del país, además de un trabajo fotográfico

La secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora, participó en la presentación de la segunda edición del libro Cocina que despierta: el poder de la herencia.

“Este tesoro gastronómico no sería posible sin las manos y la dedicación de quienes lo han resguardado durante generaciones. Las cocineras tradicionales son quienes preservan nuestra herencia culinaria; ellas han aprendido, cuidado y transmitido los saberes, recetas y técnicas que dan identidad a cada región y cultura del país”, expresó.

La titular de la Secretaría de Turismo señaló que esta obra representa un homenaje profundo a la grandeza gastronómica de México, a sus territorios, a sus ingredientes y, sobre todo, a las mujeres que han convertido la cocina en un espacio de identidad, memoria y comunidad.

El evento se realizó en el marco del 15o aniversario de la declaratoria de la cocina mexicana como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, un hito mundial que por primera vez reconoció a un sistema alimentario completo como

patrimonio vivo.

Rodríguez Zamora destacó que esta nueva edición, impulsada por El Heraldo Ediciones y Gastrolab, con el apoyo de la Secretaría de Turismo, reúne los testimonios de 31 cocineras y un cocinero tradicional, acompañados de 32 recetas y una profunda documentación sobre ingredientes emblemáticos del país, como el cacao de Tabasco, la vainilla de Papantla, el chile habanero de la Península de Yucatán o el huitlacoche del Estado de México.

“Este libro es un documento vivo que se mira, se escucha y se saborea. Es un recorrido sensorial por los ingredientes que han dado forma a nuestra identidad”, señaló.

Asimismo, agradeció a María Cristina Mieres Zimmermann, autora del libro, por su visión y sensibilidad al recuperar historias, rostros y saberes que hacen de la cocina un espacio de encuentro y pertenencia: “Es tiempo de reconocer a las mujeres que han sostenido nuestra herencia culinaria. Su trabajo transforma vidas, fortalece comunidades y preserva lo que somos”, explicó.

La secretaria recordó a figuras fundamentales para lograr que la cocina mexicana recibiera el reconocimiento de la UNESCO, como Juana Bravo Lázaro, cocinera tradicional purépecha de Michoacán, cuya historia abre el prólogo del libro.

Subrayó que el papel de las cocineras tradicionales es cultural, social y económico. De acuerdo con la Organización Mundial del Turismo, el 30 por ciento del gasto de los turistas internacionales se destina a la gastronomía, lo que convierte a las cocineras en embajadoras culturales y en pilares del turismo comunitario y del desarrollo local.

“La gastronomía se ha consolidado como un impulsor clave del desarrollo económico y de la imagen cultural de México. Cada año, miles de viajeros llegan para explorar nuestros sabores, recorrer mercados, dialogar con cocineras tradicionales y comprender la historia del país a partir de lo que sucede en su mesa”, comentó la titular de Sectur.

Finalmente, reconoció el trabajo fotográfico de Alfredo Pelcastre, cuyas imágenes — íntimas, coloridas y profundas— retratan la dignidad y la fuerza de las mujeres que han resguardado estos saberes por generaciones. Además de expresar el agradecimiento a los editores por las horas destinadas a este libro que consideró una manera de reconocimiento a cada una de las cocineras que aparecen en las páginas del mismo.