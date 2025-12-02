Mario Delgado: 25 mmdp permiten rehabilitar 68 mil planteles educativos

A través de La Escuela es Nuestra

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, informó que en 2025 el programa La Escuela es Nuestra (LEEN) benefició a 8.1 millones de estudiantes, gracias a un presupuesto de 25 mil millones de pesos destinado a fortalecer directamente los planteles educativos y a las comunidades escolares.

Delgado Carrillo mencionó que el programa coordinado por Pamela López Ruíz, se consolida como una política pública impulsada por la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, orientada a garantizar el bienestar y el derecho a la educación de niñas, niños, adolescentes y jóvenes.

Señaló que, a través de los Comités Escolares de Administración Participativa (CEAP), ya se realizó la dispersión de recursos a 68 mil 11 escuelas de Educación Básica. De ellas, 16 mil 796 secundarias públicas recibieron 5 mil 128 millones de pesos, lo que representa la mitad de los planteles de este nivel en todo el país.

Comentó que esta priorización en secundarias responde a una visión social y estratégica por parte de la Presidenta de México para consolidar los aprendizajes, evitar el abandono escolar y asegurar que las y los adolescentes continúen su trayectoria formativa con mejores condiciones.

Resaltó que por primera vez y por instrucción de la jefa del Ejecutivo federal de ampliar el programa al nivel medio superior, este primer año se atendió a 6 mil 239 planteles, con una inversión de 4 mil 576 millones de pesos, lo que equivale al 52 por ciento del total de escuelas de este nivel.

La titular de LEEN, Pamela López Ruiz, informó que se está concluyendo el calendario operativo 2025 y que el presupuesto restante, por 238 millones de pesos, se dispersará en 776 escuelas de Puebla y Veracruz, entidades que debieron posponer su operación debido a las afectaciones ocasionadas por inundaciones.

Reconoció el papel fundamental de las comunidades escolares, ya que en cada asamblea definen, con plena transparencia, cuáles son las necesidades prioritarias y cómo invertir los recursos para mejorar sus escuelas. Son ellas quienes hacen posible que este programa tenga un impacto real en la vida educativa de sus localidades.

Asimismo, agradeció a las y los Servidores de la Nación, cuya labor en territorio garantiza que los apoyos lleguen de manera directa, sin intermediarios y con un acompañamiento cercano a cada comunidad.

Detalló que ya se cuenta con una proyección sexenal que permitirá llevar LEEN de manera estratégica a planteles de todos los niveles educativos. Las escuelas de educación especial y aquellas incluidas en los Planes de Justicia recibirán apoyos cada año; los planteles de educación inicial, preescolar y primaria podrán recibirlos hasta en dos ocasiones; y las secundarias y los centros de educación media superior, hasta en tres.

Con ello, el gobierno del segundo piso de la Cuarta Transformación reafirma su compromiso con la educación, el bienestar y el futuro de niñas, niños y jóvenes de México, concluyó.