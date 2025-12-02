¿Quién es la máscara? lo más visto en TV abierta

La producción de Miguel Ángel Fox

Un formato producido por TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog

El estreno de la temporada 2025 registró un alcance de 14.9 millones de personas, según datos de TelevisaUnivision, lo que lo colocó como el programa más visto en su franja dominical. En emisiones posteriores, como la del 30 de noviembre, el reality mantuvo su fuerza con 11.8 millones de espectadores, confirmando su capacidad de convocatoria.

Este éxito se explica por la combinación de misterio, espectáculo y participación de celebridades, que mantiene al público atento a cada desenmascarado. La dinámica de ocultar la identidad de los participantes bajo elaboradas máscaras ha generado conversación constante en redes sociales y medios digitales.

En la última emisión, el comediante Lalo España, caracterizado como Samurai, fue el primer eliminado de la noche. Más tarde, el actor Diego Klein, oculto en el personaje Capi Bara, también dejó la competencia. Estos giros mantienen el suspenso y alimentan la expectativa sobre qué figuras del espectáculo se esconden detrás de los disfraces.

El programa es una adaptación del formato surcoreano The King of Mask Singer, creado por Munhwa Broadcasting Corporation (MBC). En México, la producción está a cargo de TelevisaUnivision y EndemolShine Boomdog, bajo la dirección de Miguel Ángel Fox, reconocido por su experiencia en realities de alto impacto como La Voz y Big Brother.

La transmisión se realiza cada domingo a las 20:30 horas por Las Estrellas, consolidando un espacio fijo en la programación familiar.

Impacto cultural

y mediático

Redes sociales: Cada emisión genera miles de interacciones en plataformas digitales, convirtiéndose en tendencia nacional.

Competencia televisiva: El programa ha duplicado la audiencia de sus principales rivales en la franja dominical.

Industria del entretenimiento: Refuerza la posición de TelevisaUnivision como líder en producción de formatos internacionales adaptados al mercado mexicano.

“¿Quién es la máscara? 2025” no solo domina el rating dominical, sino que se ha convertido en un fenómeno cultural que combina espectáculo, misterio y participación de figuras reconocidas. Con más de 11.8 millones de espectadores en su última emisión y un estreno que superó los 14.9 millones, la producción de Miguel Ángel Fox reafirma su lugar como el reality más exitoso de la televisión abierta en México.