Transformación universitaria impulsa el reconocimiento a excelencia: Paty Zarza

La rectora de la UAEMéx y el director general del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología entregaron, de manera simbólica, 10 de 336 tarjetas de la Beca Ciencia con Incidencia para el Bienestar 2025

Atizapán, Méx.- Con el objetivo de impulsar el desarrollo de la comunidad estudiantil de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), la rectora Martha Patricia Zarza Delgado presidió la entrega de la Beca Ciencia con Incidencia para el Bienestar 2025, otorgada en colaboración con el Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología (COMECyT).

En el Auditorio del Centro Universitario UAEM Valle de México, Patricia Zarza y el director general del COMECyT, Víctor Daniel Ávila Akerberg, entregaron, de manera simbólica, 10 de 336 tarjetas de este estímulo al estudiantado verde y oro.

Acompañada de la secretaria de Vinculación, Extensión y Promoción de la Empleabilidad, Mariana Ortiz Reynoso, y la directora de este espacio académico, Gloria Zamudio Villarreal, la rectora de la Autónoma mexiquense comentó que una universidad cercana e incluyente centra su quehacer en las personas, donde resulta fundamental materializar acuerdos y herramientas que permitan un desarrollo pleno.

En este sentido, destacó que el respaldo del gobierno estatal, encabezado por la maestra Delfina Gómez Álvarez, permitirá que este estímulo, además de reconocer la excelencia académica, la formación y permanencia de la comunidad universitaria, fortalezca la vocación científica e impulse proyectos con alta incidencia social, al brindar soluciones basadas en evidencia, con sentido humano e impacto tangible en las comunidades mexiquenses.

Zarza Delgado enfatizó que la Administración Universitaria 2025-2029 tiene claro que el talento científico se encuentra en todos los espacios académicos que la conforman; por ello, la creación de la Secretaría de Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales tiene como objetivo acercar estos estímulos y actividades a cada persona que forma parte de su comunidad.

“Les invito a consolidar la Transformación Universitaria cercana e incluyente, donde todas las mentes científicas reciban reconocimiento a su excelencia y espíritu humanista”, recalcó.

Mientras tanto, Ávila Akeberg subrayó que este apoyo tiene el propósito de impulsar a las juventudes para que conozcan a sus comunidades y compartan su aprendizaje y conocimientos, generando una reciprocidad a partir de la cercanía, retribución social y orgullo universitario.

Por su parte, Ortiz Reynoso resaltó que la UAEMéx es una institución que se preocupa por fortalecer el bienestar académico de su comunidad; por ello, dijo, escuchó las demandas del movimiento estudiantil para ofrecer más opciones de becas, apoyos y estímulos que tengan que ver con necesidades como el transporte y la alimentación, acercando a su comunidad mejores oportunidades para su desarrollo.

La representante de las y los beneficiados y estudiante del Centro Universitario UAEM Amecameca, Albani Alexa Ramos Hernández, aseveró que este estímulo impacta de manera significativa y directa en la vida de quienes la recibieron, por lo cual agradeció a las autoridades por confiar en las juventudes mexiquenses que sentarán las bases de un mejor futuro para el Estado de México.