UAEMéx consolida paso firme hacia la igualdad con su primera rectora: Olimpia Coral

Atizapán, Méx.- La llegada de la primera rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, constituye un acto de justicia y un avance histórico hacia la igualdad, afirmó la activista y defensora de los derechos de las mujeres, Olimpia Coral Melo Cruz.

Al impartir la conferencia magistral “Prevención de la violencia digital en los espacios universitarios” en el Centro Universitario UAEM Valle de México, destacó que este logro no solo visibiliza la participación de las mujeres en la vida universitaria, sino que contribuye al bienestar de toda la sociedad.

En el marco de la campaña internacional 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género, la rectora, acompañada por la consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, y la secretaria de Igualdad Sustantiva y Cuidados de la UAEMéx, Miriam Sánchez Ángeles, enfatizó que la violencia digital es una expresión más de la agresión histórica contra las mujeres, ahora trasladada a los entornos virtuales.

Advirtió que, amparados en el anonimato, agresores injurian, difaman y violentan a mujeres sin consecuencias, por lo que la UAEMéx debe garantizar espacios seguros, tanto presenciales como digitales, donde ninguna estudiante, docente o trabajadora sea víctima de estas prácticas.

Ante el visitador general sede Atizapán de Zaragoza de la CODHEM, Joel Alejandro Gutiérrez Toledano, y la directora del Centro Universitario, Gloria Zamudio Villarreal, Miriam Sánchez Ángeles señaló que la presencia de Olimpia Coral -referente de la resistencia feminista en México- reafirma que la dignidad es irrenunciable y que la violencia digital es tan grave y dañina como cualquier otra forma de agresión.