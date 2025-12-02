¿Cómo será la Fiscalía?

El relevo en la Fiscalía General de la República es un misterio todavía, pero no por el nombre de quien será el o la titular, sino cómo habrá de operar.

Definitivamente se trata solamente de un trámite que quiere cubrir el gobierno para tratar de limpiar el escabroso tema de la salida de Alejandro Gertz Manero.

Ernestina Godoy Ramos, encargada de la Fiscalía, llegó con la barredora, pero no con la tabasqueña, sino con la de verdad que limpia y eso hizo fichando a personajes cercanos a ella, aunque no tiene la facultad para ello, ya que es solamente interina.

Pero ella sabe que ya todo está decidido y que solamente falta formalizarlo y rodearlo de la liturgia que se requiere.

Sin embargo, lo que preocupa es saber cómo será la labor asignada a la nueva titular, la que lógicamente no será autónoma ni mucho menos independiente.

Y es que el antecedente de la Fiscalía es la Procuraduría General de la República, un ente al servicio del Presidente en turno, donde se situaba a abogados capacitados, pero con cercanía al Ejecutivo en turno.

Por eso muchos de ellos saltaron a diversos puestos de elección popular antes o después de ocupar la oficina de la procuraduría. Desde Emilio Portes Gil. Fue titular del poder Ejecutivo, pasando por una serie de gobernadores y ex gobernadores como Fernando López Arias, Francisco González de la Vega, Enrique Álvarez del Castillo, Jesús Murillo Karam y Antonio Rocha Cordero.

Además, reconocidos juristas desfilaron por ahí como Jorge Carpizo, Sergio García Ramírez, Diego Valadés, José Aguilar y Maya, Ignacio García Téllez y Carlos Franco Sodi, entre otros.

También muchos de ellos padecieron severos problemas como Jorge Madrazo que años después fue culpado por la Suprema Corte de Justicia de que su administración inventó testimonios y arrestó a inocentes por la matanza de Acteal. Rafael Macedo renunció al ser considerado como parte del desafuero contra López Obrador.

Jesús Murillo renunció al no aclarar el asunto de la desaparición de 43 estudiantes de Ayotzinapa. Julio Sánchez Vargas obligado a renunciar por la matanza de estudiantes el Jueves de Corpus, aunque traía también la del 2 de octubre, mientras que Ezequiel Padilla renunció para convertirse en fiscal del caso sobre José León Toral, el asesino de Álvaro Obregón.

Muchos de ellos pasaron momentos difíciles durante su ejercicio, dejando una serie de pendientes, como lo hizo Alejandro Gertz Manero, primer Fiscal de la Nación, quien dejó demasiado atraso en sus siete años, y que inició como procurador y después primer Fiscal.

Ahora la nueva encargada de la Fiscalía General de la República tendrá que mostrar si será una “fiscal carnal” o si pondrá interés en sacar todo el rezago que deja pendiente el futuro embajador mexicano.

Las cuotas de género de varones y mujeres quedó definida en los aspirantes a la Fiscalía General de la República, con un salomónico cinco y cinco… Con la elección de la nueva Fiscal queda libre la plaza de la Consejería Jurídica de la Presidencia y se espera la evolución de Juan Ramón de la Fuente para definir si regresa o no a la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores… Cuántos personajes estarán preocupados por saber que temas retomará la nueva Fiscal y quienes serán los involucrados por Joaquín Guzmán López en la reunión de julio de 2024.

