La Sedetur niega que exista un incremento en cobro de Visitax

Tras argumentos de empresarios

Que la tarifa se mantiene en 283 pesos y no hay modificaciones para el próximo año

Por redacción DIARIOIMAGEN

Cancún.- La Secretaría de Turismo de Quintana Roo (Sedetur) desmintió que exista un incremento del 25% en el cobro del Visitax, aclarando que la tarifa se mantiene en 283 pesos y que no hay modificaciones previstas en el presupuesto estatal para 2026.

En días recientes circuló la versión de que el Visitax —el derecho que se cobra a turistas extranjeros que visitan Quintana Roo desde 2022— tendría un aumento del 25% a partir del próximo año. El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano incluso manifestó su rechazo a la medida, señalando que afectaría la competitividad del destino frente a otros mercados internacionales.

Ante ello, el secretario estatal de Turismo, Bernardo Cueto Riestra, negó categóricamente que exista algún ajuste en el cobro. Explicó que en el presupuesto de egresos 2026 no se contempla incremento alguno, y que la prioridad es mejorar los mecanismos de recaudación, dado que el Visitax ha tenido baja efectividad en su cobro desde su implementación.

La secretaria de Gobierno, Cristina Torres Gómez, reforzó el mensaje al asegurar que la tarifa se mantiene en 283 pesos por visitante extranjero y que no habrá incrementos. Subrayó que el objetivo es garantizar transparencia y certidumbre tanto para hoteleros como para turistas, evitando especulaciones que puedan afectar la imagen del destino.

Contexto del Visitax:

– Aprobado en 2021, entró en vigor en 2022 como un derecho estatal

– Se aplica a todos los turistas extranjeros que visitan Quintana Roo, independientemente del destino.

– La recaudación busca fortalecer la infraestructura turística y la promoción internacional.

– Sin embargo, hoteleros han señalado que el cobro ha sido poco claro y con baja efectividad, lo que genera incertidumbre en el sector.

El Consejo Hotelero del Caribe Mexicano celebró la aclaración de Sedetur, aunque insistió en que se requiere mayor transparencia en la aplicación de los recursos obtenidos por el Visitax. También pidieron mejorar la comunicación hacia los turistas para evitar confusiones y garantizar que el cobro se realice de manera ordenada.

La desmentida busca calmar la preocupación del sector turístico en plena temporada invernal, cuando Cancún, Riviera Maya y otros destinos del estado reciben la mayor afluencia de visitantes internacionales. Con esta aclaración, el gobierno estatal pretende reforzar la confianza en la política turística y evitar que rumores afecten la competitividad de Quintana Roo frente a otros destinos del Caribe.