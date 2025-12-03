El AIFA perdería 84 mil pasajeros anuales por veto de EU

Revocación de 11 rutas

Afectación por represalia al incumplimiento del Acuerdo Bilateral en Servicios Aéreos

Autoridades del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) estiman que dejaría de recibir en promedio 84 mil pasajeros anuales, tras la revocación de 11 rutas por parte del Departamento de Transporte de Estados Unidos (DOT, por sus siglas en inglés) como represalia al incumplimiento del Acuerdo Bilateral en Servicios Aéreos.

“Se revocaron nueve rutas de Viva Aerobus y dos de Aeroméxico; esto representa un promedio de 84 mil pasajeros (anuales) con relación a los 7 millones de pasajeros que vamos a movilizar al concluir 2025. Es una cifra modesta, pero importante para el aeropuerto porque especialmente se trata de vuelos internacionales”, expuso Isidoro Pastor, director general del AIFA.

Comentó que el gobierno federal está trabajando y convocando a las distintas autoridades para mitigar la inconformidad del DOT y explorar en el corto plazo la posibilidad de que las restricciones que impuso se terminen. Pastor recordó que actualmente el AIFA tiene 39 rutas nacionales y seis internacionales.

Señaló que también se ha platicado con las aerolíneas de pasajeros y de carga para saber cómo se sienten operando en la terminal aérea.

Asimismo, señaló que las aerolíneas cargueras, por ejemplo, que operan en la terminal aérea han incrementado sus actividades de comercio exterior.

Al cuestionarlo sobre si hay confianza de que en este año se solucione el desacuerdo con el DOT, reiteró que no tiene una fecha, pero se está trabajando para resolver el tema.

Comentó que desde que el aeropuerto inició operaciones el 21 de marzo del año 2022, hasta el 1 de diciembre pasado, se han desarrollado 140 mil operaciones aéreas, lo que ha significado el traslado de más de 16.2 millones de pasajeros.

También mencionó que en el acumulado de 2025 se han efectuado 50 mil 842 operaciones y movilizado a 6 millones 391 mil 85 viajeros. En cuanto a carga, el acumulado es de 10 mil 886 operaciones y se han transportado más de 367 mil 802.96 toneladas.

Al referirse a la situación financiera del aeropuerto, refirió que espera alcanzar ingresos propios por 3 mil 100 millones de pesos al concluir este año y gastos por 2 mil 495 millones de pesos. “Eso nos permitiría tener 605 millones de pesos a favor. En 2024 fueron 448 millones de pesos”, concluyó.

El AIFA no levanta el vuelo

De cara a las vacaciones de invierno y a meses de que arranque el Mundial de Futbol 2026, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles continúa con la pérdida de pasajeros, pues en septiembre transportó a 547 mil usuarios, 0.5% menos que en el mismo mes del año pasado y fue la caída más severa desde que se inauguró en marzo de 2022.

El descenso se deriva de los vuelos internacionales, cuyo tráfico se desplomó 19% y lleva seis meses al hilo a la baja, mientras las operaciones nacionales aumentaron 0.9%, ide acuerdo a los registros de la Agencia Federal de Aviación Civil (AFAC).

El AIFA, a cargo del general Isidoro Pastor Román, busca ser una solución a la saturación del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM), cuyas instalaciones atendieron a 3.5 millones de viajeros en septiembre, seis veces lo transportado por el Felipe Ángeles.

La terminal mexiquense funciona como aeropuerto de conexión y refleja la menor llegada de visitantes internacionales, principalmente de Estados Unidos, explicó el analista del sector de aviación en Verum, Jonathan Félix.

Desde su punto de vista, los estadounidenses dejaron de venir a México por la depreciación del dólar y la desaceleración de la economía de su país, así como la percepción de inseguridad.

“El miedo por la violencia impacta el turismo internacional, pero no de manera inmediata, ya que el efecto negativo tiene un rezago de uno a tres meses”, dijo Félix.

En septiembre, los aeropuertos mexicanos recibieron un total de 652 mil turistas provenientes de Estados Unidos, lo que significó una disminución de 6.8% frente al mismo mes de 2024, indican cifras de la Unidad de Política Migratoria, Registro e Identidad de Personas de la Secretaría de Gobernación.

CSP devolverá vuelos a las aerolíneas estadounidenses en el AICM

La presidenta Claudia Sheinbaum anunció hace días que se redistribuirán los vuelos en el Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (AICM) para darle más vuelos a las aerolíneas estadounidenses, los cuales habían sido suprimidos en 2022.

La decisión del gobierno mexicano tiene lugar después de que el gobierno de Donald Trump cancelara 13 rutas aéreas mexicanas a EU en represalia por la política aérea de México.

“Se hizo una distribución de los slots (horarios de aterrizaje y despegue) en donde aerolíneas mexicanas ceden sus slots a las aerolíneas estadounidenses, en un marco de competitividad”, dijo.

Sheinbaum Pardo llegó a un acuerdo con las aerolíneas mexicanas para que cedieran sus horarios a sus competidores estadounidenses. El convenio pactado a puertas cerradas entre la mandataria y las principales empresas aéreas en México -Aeroméxico, Volaris y VivaAerobus- busca zanjar la crisis abierta por EU desde mediados de año frente a las supuestas violaciones de México al acuerdo aéreo binacional, signado en 2015.

Rogelio Rodríguez, experto en Derecho aeronáutico por la UNAM, señala que la mandataria hizo una maniobra quirúrgica con otras aerolíneas para cumplir con el acuerdo aéreo signado entre los dos países en 2015 y devolverle a EU los vuelos que demandaban sin ampliar las operaciones del congestionado AICM. Una táctica que busca abrir la puerta para que el Departamento del Tesoro quite el veto que tiene sobre el AIFA y sus vuelos con destino a Austin, Nueva York, Chicago, Dallas, Los Ángeles, entre otras, vuelvan a tomar altura.