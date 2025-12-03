Llama Anuar Azar a resolver persistente crisis en el desabasto de medicamentos

Demanda coordinar esfuerzos

Por Arturo Baena

Valle de México.- “Diversas organizaciones de la sociedad y pacientes han solicitado reiteradamente a los gobiernos federal y del Estado de México que resuelvan la persistente crisis de desabasto de medicamentos. La falta de medicinas se agudiza en la entidad mexiquense”.

Así lo expresó el diputado panista Anuar Azar Figueroa, al dejar en claro que esto no es un discurso político, es una necesidad que demandan las familias que lo padecen, como es el caso de la familia Ramírez, en el municipio de Atizapán de Zaragoza.

“Este tema, no es politiquería, como ellos (el gobierno) dicen, esto es real. Seguiremos exigiendo por todos los medios posibles, se atienda de manera inmediata esta demanda ciudadana”, reiteró.

Anuar Azar recordó que, desde su grupo parlamentario, el PAN ha presentado iniciativas para reformar leyes y establecer el reembolso a los pacientes por la compra de medicamentos que no les suministran las instituciones públicas de salud.

El también dirigente de Acción Nacional en el Estado de México puntualizó que se reportan carencias en medicamentos oncológicos, para la diabetes, insuficiencia renal y epilepsia (como es el caso de la pequeña Melani). que obliga a las familias a gastar en tratamientos y a vivir cerca de los hospitales.

Finalmente, Anuar Azar dijo que en múltiples ocasiones han exigido a gobiernos que coordinen esfuerzos para garantizar el suministro de medicamentos.