Naucalpan se transforma en primer año de gobierno de Isaac Montoya

Informe de Resultados

Naucalpan. Mex.- Previo a su Primer Informe de Resultados, el presidente municipal Isaac Montoya Márquez destacó grandes avances, contundentes e irrefutables, en materia de seguridad, como la disminución de la incidencia delictiva, que sigue con una tendencia sostenida a la baja, y en bienestar social, más de 200 mil naucalpenses se han impactado con 6 programas.

En conferencia de prensa enfatizó, basado en cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, que Naucalpan registró una reducción en la incidencia delictiva del 77.7% (356 delitos), en comparativa con el mes de noviembre de 2024 (458 delitos) vs noviembre 2025 (102 delitos).

En cuanto a los delitos de robo de vehículo, robo a casa habitación, robo a transporte público, robo a transeúnte, homicidio doloso, secuestro, extorsión y feminicidio, de acuerdo a los datos registrados se observa una baja sustancial. Naucalpan registró una reducción de la incidencia delictiva del 35.1% (1,727delitos), en la comparativa de febrero a diciembre de 2024 (4,918 delitos) vs enero a noviembre (3,191 delitos).

Ante medios de comunicación subrayó: “La realidad es que cuando comparamos este año con el anterior, vemos que bajo las condiciones en las cuales se ha trabajado, llevamos más del 50% de los compromisos en solo un año. Muestra de ello, estamos llevando a cabo los programas de mayor impacto en la historia de Naucalpan en cuanto a bienestar social, son seis programas, que están en este primer año impactando a través de 80 mil apoyos diversos a más de 200 mil naucalpenses”.

Montoya Márquez señaló que, en comparación con la administración municipal anterior, no implementó un solo programa social en beneficio de la ciudadanía. Solo Vete de Pinta, utilizaron ese programa para pintar casas con elementos de la Policía Municipal, programa mal aplicado y mal pensado, de acuerdo a las observaciones que se han tenido de las auditorías.