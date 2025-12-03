En Tlalnepantla existen servicios públicos eficientes: Raciel Pérez

Es una ciudad más habitable, segura y sostenible

Tlalnepantla, Méx.- Para el gobierno de esta localidad, que encabeza el alcalde Raciel Pérez Cruz, la prestación eficiente de los servicios públicos es un pilar esencial para construir una ciudad más habitable, segura y sostenible. Por ello, se implementaron diversas acciones y operativos para mejorar la calidad de vida de las y los vecinos del municipio.

Con responsabilidad financiera y combatiendo la corrupción en todas las dependencias del Ayuntamiento, fue posible la adquisición de 70 nuevos camiones de basura que recorren las 265 comunidades de Tlalnepantla, mismos que recolectaron 152 mil 737 toneladas de residuos sólidos urbanos depositados en el Relleno Sanitario Municipal durante el presente año.

Al inicio del actual periodo, se encontró un parque vehicular prácticamente chatarrizado e inservible, situación que dificultó brindar un servicio eficiente a la ciudadanía sobre la recolección de residuos sólidos.

En sus diferentes recorridos de Raciel Pérez Cruz por colonias, pueblos y fraccionamientos, el edil hizo un llamado a las y los habitantes para evitar depositar cascajo de forma ilegal en la vía pública, ya que esto genera diversos problemas en las comunidades. Mediante diversos dispositivos, se retiraron 569 toneladas de este material que obstaculizaba banquetas, calles y avenidas, y que ponía en peligro a transeúntes y conductores.

Una de las más sentidas demandas por parte de la ciudadanía es el bacheo y para dar atención a esta problemática, la Dirección General de Servicios Públicos y Mantenimiento Urbano intervino 45 mil 88 metros cuadrados de superficie y así garantizar una movilidad más segura para los automovilistas.

Las quejas ciudadanas en el tema de la colocación de bienes mostrencos también tuvieron respuesta por parte de la Dirección de Sustentabilidad Ambiental de Tlalnepantla con la implementación del operativo “Calle Libre”, esta política pública tuvo como resultado el retiro de 2 mil bienes mostrencos, equivalente a más de 7 toneladas de objetos colocados ilegalmente en calles de Nuestra Ciudad.