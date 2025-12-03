Celebrar la Navidad fomenta la unidad familiar: Simón Mondragón

Naucalpan. Mex.- La importancia de celebrar la Navidad radica en la conexión espiritual, la unión familiar y la transmisión de valores. Para los cristianos, es una celebración religiosa del nacimiento de Jesús, mientras que para otros, es un momento para fortalecer lazos afectivos, practicar la solidaridad y reflexionar sobre la alegría y la paz. Así lo expresó el profesor Simón Mondragón Bernal, director general de Educación Media Superior del Estado de México, al encender el árbol navideño y dar inicio a las festividades decembrinas acompañado del alcalde Isaac Montoya Márquez. Puntualizó que la Navidad permite a las familias reunirse, compartir y fortalecer sus vínculos, creando un sentido de pertenencia y unidad.

«Es una oportunidad para enseñar valores como el amor, la solidaridad, la generosidad, la empatía y el respeto a los niños y a las familias mexiquenses».

Recordó que esta celebración permite la unión y la armonía, asi como fomenta un ambiente de paz, alegría y armonía, y es una ocasión para demostrar el cariño y la preocupación por los demás.