Premios para asalariados; palo, para los productores del campo

Miguel Ángel Rivera

Mientras se mantiene la inconformidad de gran parte de los hombres del campo por las reformas a la Ley Nacional de Aguas que les recorta sus derechos y pone en riesgo la producción agropecuaria, el régimen de la llamada Cuarta Transformación se afana en ganarse a la clase trabajadora, básicamente urbana, aun a riesgo de poner en riesgo a la de por sí debilitada economía nacional.

En efecto, en su mañanera de ayer, la presidenta (con A) Claudia Sheinbaum Pardo hizo dos anuncios orientados básicamente a ganar la buena voluntad (tradúzcase como votos) del sector obrero: uno aumento de salarios y, dos, reducción de la jornada de trabajo.

Son “conquistas” a las que nadie se puede oponer. Esto recuerda la expresión popular “a la gorra ni quien le corra” y, en política, oponerse significa perder la simpatía de un importante sector de nuestra sociedad, mientras que estar a favor propicia un aumento de votos.

Al respecto, debe recordarse que el ahora alicaído PRI presentó una iniciativa para reducir la jornada semanal a 40 horas, lo que equivale a trabajar sólo cinco días a la semana.

Esa iniciativa está inmovilizada a pesar de que el coordinador de la bancad del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez ha insistido en forma repetida para que su propuesta se turne al pleno para su votación.

El también ex gobernador de Coahuila ha acusado a Morena de impedir que avance el proceso de votación.

Moreira también ha destacado la necesidad de otorgar estímulos fiscales a las pequeñas y medianas empresas para apoyar esta reducción del horario.

Finalmente, el cambio ya es seguro, aunque no se aplicará de inmediato, sino a partir de 2027 (año de elecciones generales) y, en forma gradual. En 2027 se reducirá 2 horas la jornada laboral, para llegar a 40 en 2030.

La reforma fue confirmada, como apuntamos, durante su conferencia mañanera por la presidenta Sheinbaum. Claro, ni una mención a las iniciativas del tricolor y de otras fuerzas de oposición. El cambio deberán agradecerlo los trabajadores a Morena y sus satélites del PT y PVEM.

En la misma mañanera, el secretario federal del Trabajo, Marath Bolaños, remarcó la participación del gobierno federal en este cambio. Mencionó que, desde el pasado primero de mayo, la presidenta anunció el inicio del diálogo con la finalidad de construir el proceso para reducir a 40 horas la semana laboral, “se trata de su compromiso número 60 y hoy presentamos los primeros avances”,

Por su parte, Sheinbaum advirtió que la reducción no implica mayores costos para las empresas y tendrán tiempo suficiente para adaptarse a la nueva norma con la posibilidad de mayor calidad en el desempeño. “En 2026 harán las adecuaciones necesarias para llegar a 2030 con la jornada laboral de 40 horas, incluso en países nórdicos han logrado jornadas de 36 horas y han demostrado mayor productividad”, sostuvo la mandataria.

En su conferencia, la jefa del Ejecutivo federal incluyó asimismo otro impactante anuncio: el salario mínimo aumentará 13 por ciento. Este incremento será efectivo casi de inmediato, pues se empezará a aplicar a partir del próximo 1 de enero de 2026.

El potencial político de estas acciones se traduce en los ¡millones! de votos que representará el aparecer como el promotor de esas acciones que, sin duda, representarán un beneficio para los asalariados.

Por ejemplo, el propio secretario del Trabajo destacó que con estas acciones “se busca beneficiar a las más de 13.4 millones de personas trabajadoras que actualmente realizan jornadas de más de 40 horas a la semana”,

En cuanto al aumento al salario mínimo, el mismo Marath Bolaños indicó que la mejoría beneficiará a 8.5 millones de trabajadores. El funcionario resaltó que el poder adquisitivo del salario mínimo habrá crecido 154% desde 2018.

Este incremento del 13 por ciento, “en términos mensuales, representa 9 mil 582.47 pesos más”, indicó el secretario de Trabajo

A su vez, el presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Francisco Cervantes Díaz, destacó que el sector empresarial y el gobierno de México han mostrado disposición y una especial apertura para negociar condiciones que favorezcan a los distintos grupos de la población, particularmente a los más vulnerables.

Es decir, todas esas mejoras fueron resultado de acuerdos entre el oficialismo y la oposición, así como de otros sectores de la sociedad, fundamentalmente los organismos patronales. Pero eso no lo saben o apenas lo intuyen los trabajadores, quienes, como los adultos mayores, expresarán su agradecimiento al gobierno en turno.

Todavía hay mejores noticias para el régimen, las mejoras a esos segmentos del sector laboral tienen un efecto multiplicador, pues a los beneficiados directamente se deberán sumar los efectos colaterales, pues el aumento al mínimo se traducirá en incrementos a quienes están en los estratos superiores, ya que podrán negociar en mejores condiciones, esto además de la repercusión en los círculos de parientes y amigos.

Vale insistir en que las elecciones generales intermedias, en la que no sólo se renovarán miles de cargos en el Congreso de la Unión, cambiarán de gobernador 17 estados y todavía más elegirán nuevos diputados, además de que en esta ocasión se incluirá en la misma fecha la renovación de la segunda mitad del Poder Judicial.

Morena, que no está dispuesto a ceder en su conquista de los tres poderes de la República, inició el proceso para consolidar su mayoría en todo el país, tarea que se puso a cargo de Andy López Beltrán, el hijo del caudillo de la llamada Cuarta Transformación, quien se comprometió a afiliar a diez millones de ciudadanos a su partido, Morena, y según informes oficiales ya lo logró, claro, no solo, pero sí al frente de un nutrido contingente al que se han sumado no pocos funcionarios y empleados de gobiernos surgidos de ese “movimiento”.

Pero con las mencionadas promociones, los allegados a la presidenta Sheinbaum podrán presumir que sumaron a las filas del oficialismo muchos más simpatizantes, aunque no aparezcan en el padrón de Morena.

Hoy, 3 de diciembre de 2025, continúan los bloqueos en distintas carreteras del país por protestas de campesinos.

El tino de la 4T al atender las necesidades del sector laboral no se extiende a todos los sectores de la sociedad nacional, pues ayer mismo siguieron las protestas de los productores agropecuarios y sus aliados, los transportistas, en protesta por las reformas a la Ley Nacional de Aguas, las cuales ellos consideran expropiatorias y dañinas en momentos en que el país requiere con urgencia aumentar la disponibilidad de alimentos y otros productos básicos

Cabe señalar que productores agrícolas y transportistas, de entidades como Guanajuato, Veracruz, Puebla y Tlaxcala, anunciaron una caravana de tractores con rumbo a la Ciudad de México, como parte de las protestas contra la reforma a la Ley de Aguas Nacionales.

Desde diversos rumbos de la República, principalmente en la región fronteriza y en los alrededores de la capital del país, los medios de comunicación reportaron marchas, bloqueos y otras manifestaciones en contra de los anunciados cambios a la Ley de Aguas.

Los inconformes anunciaron una “megamarcha” hacia la Ciudad de México, mientras que algunos ya están en la capital, donde bloquean la sede de la Cámara de Diputados y otros entorpecieron el tránsito en las principales carreteras y autopistas que llegan a esta metrópoli.

En contra de la pregonada atención a las demandas del pueblo, la mayoría oficialista en San Lázaro, conducida por el zacatecano Ricardo Monreal, aceleró los trámites para aprobar ayer mismo las anunciadas reformas.

Como siempre, las protestas de la oposición, básicamente del PRI y PAN, quedaron acalladas por los votos de la mayoría oficialista.