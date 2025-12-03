Delfina Gómez destaca inversión de más de 326 mdp del programa Mujeres con Bienestar

Asiste al Primer Informe en Toluca

La gobernadora mexiquense refirió que se han ayudado a más de 40 mil toluqueñas con apoyos sociales

Toluca, Estado de México.– Al acudir al Primer Informe de Gobierno del alcalde de Toluca, Ricardo Moreno Bastida, la gobernadora Delfina Gómez Álvarez reconoció los logros alcanzados en la capital mexiquense para el desarrollo social, como un reflejo de la Cuarta Transformación; destacó la inversión de esta administración de más de 362 millones de pesos del programa Mujeres con Bienestar para más de 14 mil beneficiarias de la capital.

“Qué bueno que la transformación ha llegado también a Toluca, y con ella la posibilidad de cambiar la administración pública a partir de ejercer gobiernos del pueblo y para el pueblo. Gobiernos que atiendan menos en el escritorio y más en el territorio. Gobiernos que conducen sus políticas, sus programas, y sus acciones a partir de escuchar y dialogar con la gente. Así está ocurriendo hoy en esta gran capital”, señaló la Mandataria estatal.

Durante su intervención, luego de escuchar los avances de este Primer Informe de Actividades, la Gobernadora confió que los buenos resultados continuarán en el Estado de México bajo los principios del Movimiento de la Transformación.

“Ese legado humanista es el que conduce nuestra querida Presidenta de la República, la querida Doctora Claudia Sheinbaum Pardo, que tiene grandes convicciones y muy firmes, y además una vocación también de servicio. Al lado de ella, estoy segura de que seguiremos sumando los esfuerzos del Gobierno, tanto del estado como de los municipios, para construir la prosperidad de las familias”, apuntó.

En la Sala de Conciertos “Felipe Villanueva”, ante cerca de mil integrantes de la sociedad toluqueña, Delfina Gómez refrendó el compromiso de su administración de secundar el esfuerzo y trabajo realizado en la capital mexiquense, a través del impulso a los programas sociales.

También citó como ejemplo el programa Alimentación para el Bienestar que ha apoyado a más de 26 mil 100 mujeres con la entrega de 119 mil despensas, así como el apoyo educativo a través de 6 mil 897 Becas para el Bienestar, por aprovechamiento académico.

Ricardo Moreno Bastida, por su parte, se congratuló por vivir un momento político muy especial al acompañar a la primera Gobernadora del Estado de México y a la primera Presidenta de México, además manifestó su lealtad y disposición de colaborar en beneficio de las y los mexicanos.

Al evento asistieron Héctor Macedo García, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México; José Francisco Vázquez Rodríguez, Presidente de la Junta de Coordinación Política de la Legislatura local; magistradas y magistrados; diputadas y diputados federales y locales; miembros del cabildo del Ayuntamiento de Toluca; así como presidentas y presidentes municipales, funcionarios públicos de los tres niveles de Gobierno e integrantes de la sociedad civil.