Nuevas cámaras para una movilidad más segura en Edomex

Respeto al carril de Mexibús, respeto a la vida

Toluca, Estado de México.– Con el objetivo de proteger la vida y la integridad de las personas usuarias de la vía pública, la actualización al Reglamento de Tránsito, que ya se encuentra en vigor, fortalece la seguridad en carriles confinados y ciclovías, mediante la aplicación de infracciones inteligentes.

El nuevo ordenamiento define de manera precisa lo que considera como “invasión”: circular, cruzar, girar, detenerse, estacionarse, realizar ascenso o descenso de personas, carga o descarga de bienes o efectuar maniobras dentro de espacios exclusivos para el transporte público, ciclistas y vehículos no motorizados.

De acuerdo con el Artículo 125 Bis del Reglamento, los equipos o sistemas tecnológicos autorizados podrán ser electromecánicos, fotográficos o de video, y servirán para regular, controlar y dirigir el tránsito de vehículos, así como para captar y generar infracciones.

En los carriles confinados y contiguos del sistema Mexibús, las infracciones se detectan mediante medios tecnológicos automatizados, como cámaras o sistemas de reconocimiento de placas, los cuales operarán únicamente en las zonas establecidas y bajo supervisión de la Secretaría de Seguridad, dichas ubicaciones pueden ser consultadas en: https://sseguridad.edomex.gob.mx/sites/sseguridad.edomex.gob.mx/files/files/policia-estatal/infracciones-transito/equipos-tecnologicos.pdf.

Por su parte, en las ciclovías, la detección de infracciones se realizará con dispositivos manuales (hand held), utilizados por mujeres agentes de tránsito estatales o municipales, estas últimas que estén facultadas, para garantizar el cumplimiento de la norma sin afectar la movilidad cotidiana.

Respecto a las sanciones, se contará con un descuento del 50 por ciento dentro de los 15 días hábiles siguientes, a partir de la fecha en que la infracción haya sido emitida o notificada en el domicilio, esta última para el caso de invasión o exceso de velocidad en el sistema de Mexibús.

Las medidas tienen el propósito de reducir siniestros viales, proteger la integridad de ciclistas y usuarios del transporte público, y mantener la eficiencia del sistema de movilidad en la entidad.