FEDERICO CASTRO, UNA VIDA DEDICADA A LA DANZA CONTEMPORÁNEA MEXICANA

El Palacio de Bellas Artes fue sede del homenaje luctuoso al maestro, pionero de la técnica Graham

Colegas, exalumnos e investigadoras evocaron su legado creativo, pedagógico y humanista, construido a lo largo de casi siete décadas

La Sala Manuel M. Ponce del Palacio de Bellas Artes fue el escenario del homenaje luctuoso a Federico Castro (Estado de México, 1933 – Ciudad de México, 2025), organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL), a través de la Coordinación Nacional de Danza (CND).

En un audiovisual –realizado por el Centro Nacional de Investigación, Documentación e Información de la Danza (CENIDID) “José Limón” y el equipo de Ofelia Chávez– se recorrió la trayectoria del bailarín, coreógrafo y maestro, se destacó su papel en la transformación de la danza contemporánea, su trabajo en el extinto Ballet Nacional de México, su labor como pionero en la enseñanza de la técnica Graham y su impacto en la formación dancística en Cuba durante más de tres décadas.

La subdirectora general del INBAL, Haydeé Boetto Bárcena, en nombre del Instituto y la Secretaría de Cultura del Gobierno de México, recordó que la trayectoria del maestro se extendió por cerca de siete décadas y lo definió como “una de las figuras clave del campo dancístico mexicano”.

Y agregó: “Su legado vivirá por siempre en centenares de bailarines y estudiantes que se convirtieron en herederas y herederos de su patrimonio coreográfico. Con el mismo respeto y alegría con la que vivió y amó la danza, les invitamos a brindar un minuto de aplausos para celebrar su vida y su legado artístico. ¡Que viva el maestro Federico Castro!”.

El coordinador nacional de Danza, Alonso Alarcón Mújica, dijo: “Estamos muy contentos en la Secretaría de Cultura y en el INBAL de realizar este homenaje. Se trata de reconocer su vida y su legado, pero también de recuperar otras historias que nos permitan seguir entendiendo la dimensión de su aportación a la danza mexicana”.

En la sesión –que se realizó el día de hoy martes 2 de diciembre de 2025– también participaron el bailarín, fundador y codirector del grupo Los Constructores, Puebla Danza Contemporánea, Luis Carlos Robledo de Urrieta; de la Secretaría académica de la Academia de la Danza Mexicana, Carlos Jesús Nieves Ixtla, y la investigadora del CENIDID “José Limón”, Margarita Tortajada Quirós.

En su intervención, Robledo de Urrieta compartió su experiencia con el maestro en Puebla, a lo largo de diecinueve años: “Como bailarín me dejó enseñanzas muy claras sobre la danza y el profesionalismo, sobre su rigor. Siempre se enojaba conmigo por la excelencia que él llevaba. Siempre nos decía que la danza se tiene que dignificar”.

Relató anécdotas de formación con maestros del Ballet Nacional y figuras internacionales, y subrayó la confianza que Castro depositaba en sus intérpretes, así como el cuidado por la transmisión de su método: “Una vez le dije: ‘Maestro, ¿lo puedo grabar?’ y me respondió: ‘No. Todo a la mente. Todo lo que yo te enseñe lo vas a aprender tú, no la grabadora’”.

Por su parte, Nieves Ixtla analizó el origen de la vocación docente de Castro: “Del lado materno heredó y aprendió la vocación docente: diecisiete de los veintisiete hijos de su abuela fueron maestros. Su estancia en la Escuela Nacional de Maestros fue definitoria en sus inicios como docente de danza”.

Y afirmó: “Su esfuerzo incansable, su compromiso y su disciplina son las últimas enseñanzas que procuraré aplicar y compartir”.

A su vez, Margarita Tortajada Quirós presentó fragmentos de la investigación biográfica Federico Castro, Danza en ebullición, construida a partir de entrevistas, lecturas y trabajo de archivo. Recordó que su acercamiento en profundidad comenzó en 2014: “Con honestidad y generosidad, Federico revivió su pasado, explicó sus decisiones y circunstancias, mostró la fuerza que lo mantuvo siempre, su independencia, sus lealtades, motivaciones y principios pedagógicos”.

Tortajada Quirós trazó además la infancia y juventud del maestro: su vida en barrios de la Ciudad de México, sus emprendimientos tempranos, su exposición constante a espectáculos callejeros, teatrales y cinematográficos, y

su decisión de dedicarse a la danza al descubrir el trabajo de los bailarines en escena.

Relató su paso por la Normal de Maestros, la conformación del grupo de danza con Rodolfo Arana, la gira a Polonia y otros países en 1955, y su ingreso al Ballet Nacional de México, en el que interpretó obras como La maestra rural y Recuerdo a Zapata.

Con el homenaje, la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y el INBAL reiteran su compromiso con la memoria, preservación y difusión del legado de las y los creadores, que, como Federico Castro, han contribuido de manera decisiva al desarrollo de las artes y la cultura en el país.